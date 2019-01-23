В Давосе решалось будущее не только Нагорного Карабаха, но и Армении

Вчера, 22 января, на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Очевидно, что на данной встрече на высшем уровне разговор шел о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев оценил данную встречу как продолжение неофициальных встреч, проведенных ранее в Душанбе и Санкт-Петербурге. Известно, что встреча в Душанбе прошла 28 сентября прошлого года в рамках саммита СНГ, где стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, соблюдению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Два эти фактора тесно связаны друг с другом и потому были в центре внимания и в ходе встречи в Санкт-Петербурге в декабре.

Как видно, на самых авторитетных мировых площадках упоминается тема начала освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Президент Азербайджана методично осуществляет все необходимые мероприятия для того, чтобы начался процесс возвращения оккупированных территорий страны. Залогом успеха этой политики является то, что за прошедшие годы достигнуты заметное военное и финансовое преимущество над Арменией, а также энергетическая, транспортная и экономическая изоляция государства-оккупанта.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении на полях ВЭФ в Давосе - это очевидный успех дипломатии Ильхама Алиева, который вне зависимости от посреднических услуг сопредседателей Минской группы, часто превращающихся в препятствие на пути переговоров, перевел их в двусторонний формат. Очевидно, что в первую очередь речь идет о налаживании доверительных отношений с Пашиняном - так легче договариваться, и для этого есть другие существенные причины. В отличие от представителей "карабахского клана" Сержа Саргсяна и прочих, Пашинян идет на контакты и заинтересован решать карабахскую проблему без участия третьих сил.

Самая болезненная тема для Пашиняна - это необходимость вывода армянской армии с оккупированных территорий Азербайджана, которая в принципе может реализовываться в ответ на гарантии предоставления самоуправления и безопасности карабахским армянам и широкие экономические преференции со стороны Баку. Новому правительству Пашиняна для укрепления своей власти нужна помощь, которую в принципе Азербайджан может оказать. Это, в частности, гарантии Азербайджана на невозобновление военных действий, открытие транспортных путей, а в дальнейшем - переговоры между двумя карабахскими общинами - армян и азербайджанцев.

Ереванская команда во главе с Пашиняном понимает, что "карабахский клан" ради своей наживы и амбиций при содействии третьих сил - зарубежных диаспор затянул Армению в карабахское болото, вытащить из которого может Азербайджан. Соответственно официальным Баку и Еревану нужно обсудить, в каком формате они могут приступить к поэтапному урегулированию проблемы. Основная тема - это возможность вывода с оккупированных территорий армянских войск в ответ на создание экономических уступок с азербайджанской стороны.

Представляется, что Пашинян - благоразумный руководитель и сможет подготовить армянский народ к главному достижению Армении - примирению с Азербайджаном. Примечательно, что он посадил в тюрьму друга карабахского идеолога Зория Балаяна - Роберта Кочаряна, обладающего таким же больным воображением и который известен своим изречением, что армяне и азербайджанцы генетически несовместимые народы. Этот деятель не хотел, а, скорее всего, не мог признать тот факт, что азербайджанцы и армяне вполне совместимы и проживают совместно не только в Грузии, России,Турции, Иране, США, Голландии и других странах мира, но даже в Азербайджане.

Встреча в Давосе Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном намного важнее, чем нам всем кажется. Кроме карабахской проблемы, в Давосе решается вопрос будущего Армении, у которой его просто не будет в случае продолжения оккупации азербайджанских территорий. Армянскому лидеру нужно примирение, и ему проще договариваться с Ильхамом Алиевым тет-а-тет, тем более что встречи проходят в условиях подавляющегося военно-политического и экономического преимущества Азербайджана. Азербайджанский народ доверяет своему Президенту, и подготовка населения к мирному процессу, в случае признания Ереваном территориальной целостности соседа, станет для Баку совсем несложной задачей. Опасность сегодняшнего армяно-азербайджанского противостояния для Пашиняна заключается в том, что министр обороны Закир Гасанов готов выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего Азербайджана.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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