Армяне США купили еще троих конгрессменов

Комитет по армянским вопросам Конгресса США пополнился новыми членами, радостно сообщают армянские СМИ со ссылкой на Twitter комитета Айдата США.

Новоприобретенными диаспорой конгрессменами являются Энтони Бриндизи, Тиджей Кокс и Джейсон Кроу, недавно избранные в Конгресс.

Отметим, что "комитет" это слишком громко сказано. На самом деле никакого "комитета по армянским вопросам Конгресса США" не существует. Существует проармянский кокус, то есть собрание сторонников или членов политической партии или политического движения, а в данном случае - кормящихся от армянской кормушки членов Конгресса.

Проармянская тусовка, называемая армянами для солидности комитетом", была создана в Конгрессе в 1995 году старым и верным лоббистом Фрэнком Паллоне и имеющим меньше заслуг перед армянством Эдвардом Портером. Группа работает в Палате представителей, инициируя рассмотрение армянских вопросов. Численность тусовки то растет, то сокращается. В 2002 году там значилось 125 конгрессменов, потом, видимо, диаспора сократила финансирование, и в 2007 году их стало 113, а по итогам выборов 2014 года и вовсе 90.

Диаспора очень гордится "достижениями" армянского кокуса. В свое время из ее рядов вышел экс-госсекретарь Джон Керри. А в начале января стало известно, что активист тусовки Элиот Энгель выбился в руководители Комитета по внешним отношениям Конгресса, сменив на этом посту другого завсегдатая армянской кормушки Эда Ройса.

Систематические неудачи армянства на американском направлении вызвали необходимость расширения кокуса. Возможно, грядет и повышение гонораров лоббистов. Но об этом история пока умалчивает.

Зульфугар Ибрагимов