Stratfor спрогнозировал похолодание между Ереваном и Москвой

Американский аналитический центр Stratfor опубликовал аналитическую статью, в которой отмечается охлаждение в армяно-российских отношениях и прогнозируются возможные последствия.

В статье отмечается, что недавние политические изменения в Армении поставили под вопрос традиционно прочные отношения между Ереваном и Москвой, что повысило вероятность того, что другие страны могут постараться заполнить этот пробел.

Россия осторожно наблюдала за появлением Пашиняна. Москва решительно поддерживала правительство Саргсяна, и Кремль с большим скептицизмом относится к демонстрациям как в своей стране, так и в непосредственной близости. Тем не менее, Россия не вмешивалась в массовые протесты Армении. Частично Кремль предпочел не делать этого, потому что Пашинян ограничивал свою критику армянского правительства вопросом коррупции, в то же время неоднократно подчеркивая, что по стратегическим вопросам и вопросам безопасности отношения Еревана и Москвы не изменятся.

Тем не менее, напряженность между странами возросла после прихода к власти Пашиняна. Одной из причин этого является его решение таргетировать бывших армянских лидеров за подавление протестов во время президентских выборов 2008 года. Премьер-министр уже возбудил уголовное дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова. Последний стал генсеком ОДКБ в 2016 году. Но обвинения вынудили его уйти в отставку.

Усилилась также напряженность вокруг военного присутствия России в Армении. В июле 2018 года российские вооруженные силы провели учения с применением огнестрельного оружия вблизи армянского села Паник, вызвав протесты жителей. Пашинян упрекнул Москву за то, что она не уведомила местных жителей об учениях. С тех пор демонстрации против российской военной деятельности в стране стали все более частыми, особенно после того, как российский солдат был обвинен в убийстве жительницы Гюмри в начале декабря. В связи с этим прошли протесты перед посольством России в Ереване 25 декабря 2018 года, а также еще одна демонстрация в Гюмри, которая состоялась 12 января.

Во время визита в Ереван в октябре 2018 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность продажи оружия Армении, заявив, что такое соображение является важным для суверенной Армении. Все и, в первую очередь, Россия поняли, на кого намекал Болтон. Москва немедленно осудила это заявление и призвала Соединенные Штаты воздерживаться от вмешательства. При этом Пашинян сказал Болтону, что Ереван открыт для обсуждения сделки с оружием.

Естественно, что армяно-американское соглашение о поставках оружия поставило бы под угрозу монополию России на продажу оружия Армении и заставило бы Москву переосмыслить свою роль гаранта безопасности Еревана. Россия играет ключевую роль в защите Армении от Азербайджана в контексте нагорно-карабахского конфликта, главным арбитром которого является Москва.

Разногласия усиливаются и в других сферах российско-армянского сотрудничества, в том числе в энергетической. После недавних переговоров по газу Россия подняла цену со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. При этом армянские чиновники ранее выражали надежду, что Россия снизит стоимость газа.

Несмотря на эту напряженность, Пашинян в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным неоднократно подчеркивал стремление Армении поддерживать тесные связи с Россией, а также не отказываться от членства в ЕАЭС и ОДКБ. В конце концов, зависимость Армении от России в плане обеспечения безопасности и отсутствие отношений с Азербайджаном и Турцией из-за Нагорного Карабаха означают, что Ереван вряд ли предпримет какие-либо резкие шаги по прекращению стратегического альянса с Россией. Москва также, вероятно, постарается избежать разрыва отношений, так как Армения представляет собой основной плацдарм России на Кавказе. Россия может стать сговорчивой относительно некоторых армянских инициатив по диверсификации экономических и энергетических связей, однако обе страны заинтересованы в сохранении тесных отношений в сфере безопасности.

Расхождение между Москвой и Ереваном могут использовать другие страны, чтобы улучшить отношения с Арменией и в целом в регионе. В дополнение к предложению США о продаже оружия Иран может увеличить экспорт природного газа в Армению, в то время как Европейский Союз также выступил с несколькими экономическими и политическими инициативами. Ереван мог бы рассмотреть их более серьезно в будущем, хотя это только усугубит противостояние между Россией и Западом. Турция также может дать серьезный толчок для нормализации отношений после провала аналогичных двусторонних усилий в 2009 году, хотя ослабление напряженности будет зависеть от урегулирования в Нагорном Карабахе. Как бы то ни было, чем больше нарастает напряженность в отношениях между Россией и Арменией, привлекая других желающих воспользоваться этим, тем больше вероятность ухудшения отношений Москвы и Еревана со временем, пишет Stratfor.