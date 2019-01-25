В 2019 году освобождение оккупированного Карабаха неминуемо - ИНТЕРВЬЮ

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков в беседе с Day.Az поделился мнением о встрече в Давосе лидеров Азербайджана и Армении и о перспективах развития ситуации в карабахском урегулировании. По мнению депутата ММ, в 2019 году освобождение оккупированных азербайджанских территорий неминуемо. И не далее как этой весной-летом.

Сам факт проведения такой встречи следует оценить позитивно. На этот раз беседа между первыми лицами конфликтующих сторон длилась более часа, а следовательно были затронуты узловые проблемы урегулирования, а не только создания позитивного фона для переговоров. В сочетании с тем, что главы МИД ведут довольно интенсивный диалог совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, можно констатировать, что разворачивается переговорный раунд с участием новых властей Армении. Но для оптимизма в отношении результативности этих переговоров пока что видимых оснований нет. Интенсивные переговорные раунды в прошлом проводились неоднократно, но к достижению компромисса не привели. Так что, к моему глубокому сожалению, вся предшествующая история переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, говорит скорей в пользу скептиков, чем оптимистов.

Насколько я могу судить по тому, о чем пишут и говорят в армянских СМИ, обеспокоенность в Армении призывами посредников к подготовке народов к миру проявляется, а армянское общество, взвинченное на протяжении десятилетий оголтелой националистической пропагандой, мир, который не обеспечит легализацию хотя бы части территориальных захватов, воспринимает как поражение. Доминирующим является мнение о том, что коль вырвать у Азербайджана за столом переговоров мир на армянских условиях не представляется возможным, то следует выиграть время и сохранить сложившееся после прекращения военных действий положение, то есть бессрочную оккупацию Нагорного Карабаха и всех семи прилегающих районов Азербайджана. Армянские политики и аналитики не скрывают, что рассматривают переговоры не как средство достижения компромиссного мирного урегулирования на основе международного права, а как инструмент поддержания и консервации существующего статус-кво.

На днях государственное ТВ Армении впервые назвало карабахский конфликт территориальным, но не думаю, что следует делать какие-то далеко идущие выводы на основании подобного рода высказываний. На общественном телевидении Армении дали сюжет о былом добрососедстве приграничных армянских и азербайджанских деревень и были выражены позитивные пожелания. Полагаю, что это демонстрация выполнения армянской стороной рекомендации сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов к миру. Но за скобками остается существо проблемы: "К миру на каких условиях? В соответствии ли с нормами международного права или же права победителя?". Я пока что не наблюдаю симптомов отрезвления армянских политиков и общества от нереалистичных территориальных притязаний.

Полагаю, что зимой-весной мы будем наблюдать интенсивный переговорный раунд, с подключением к нему на каком-то этапе первых руководителей Азербайджана и Армении. Возможно, их встреча будет организована по инициативе и участии президента одной из держав-сопредседателей Минской Группы. Принесут ли переговоры к компромиссным решениям, позволяющим приступить к реальному урегулированию, сказать трудно.

Позитивным фактором является то, что даже страны, традиционно покровительствующие армянам, настойчиво рекомендуют Пашиняну добиваться мира с соседями и урегулирования конфликта. Президент США Дональд Трамп, поздравивший Пашиняна с утверждением на посту главы правительства, в заключение своего письма особо акцентировал этот момент. Со всех сторон Пашиняну заявляют, что даже если он снизит до минимума коррупцию в Армении, а демократические стандарты поднимет на максимальную высоту, без достижения мира страна не получит значительную финансовую поддержку, а инвесторы не станут рисковать своими капиталами.

Принимая во внимание, что платежный баланс Армении существенно ухудшился по сравнению с 2017 годом, долговая нагрузка растет, а выплаты по взятым ранее кредитам с 300 млн. долларов в текущем году вырастут до 800 млн. долларов в 2020 году, времени для принятия решений у Пашиняна не так уж много. Население Армении очень скоро потребует у революционного правительства Пашиняна не только зрелищ в виде арестов прежних правителей и олигархов, но и реального улучшения своего тяжелого социально-экономического положения и создания рабочих мест.

Сам Пашинян, полагаю, понимает неизбежное освобождение хотя бы части оккупированных азербайджанских территорий и предпринимает шаги, по нейтрализации отстраненного им от власти "карабахского клана" посредством разоблачения их наглой коррупции и преступлений против армянского народа. Арест Кочаряна, других его подельников, стремление отстранить от власти в Карабахе ставленников прежнего режима и полевых командиров свидетельствуют о серьезности намерений Пашиняна. Удастся ли ему пройти путь до конца и подавить своих оппонентов, сказать трудно. Но Пашинян доказал, что человек он рисковый и способен браться за решение самых трудных проблем. Тем более, когда затягивать переговоры становится все труднее и даже невозможно.

Поэтому позволю себе сделать прогноз, что в 2019 году освобождение оккупированных азербайджанских территорий неминуемо. Хорошо, если это удастся сделать в результате мирных переговоров. В противном случае это сделают азербайджанские вооруженные силы, причем не далее как этой весной-летом.

Лейла Таривердиева