В июне Армения вернет Азербайджану часть оккупированных районов Карабаха? - Взгляд из России

Похоже, на поле карабахского урегулирования действительно происходят серьезные подвижки, если даже "акулы" проармянского фронта уже не могут скрывать правду.

В июне армянская сторона вернет Азербайджану ряд районов, а армяне романтики, если думают, что вопрос нельзя решить без Карабаха. Об этом заявил изданию "168 жам" обозреватель "Регнум", российский политолог Станислав Тарасов.

"Несмотря на утверждения, что детали не обсуждаются, мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что если нет конкретного предмета для разговора, то говорить не о чем. В последние месяцы этот процесс - встречи, которые длятся часами, - показывают, что идут серьезные обсуждения, идет "торг" вокруг конкретного проекта, он на столе переговоров", - заявил Тарасов, касаясь состоявшейся в Давосе встречи премьер-министра Армении и Президента Азербайджана.

"Бросается в глаза, что Ильхам Алиев был очень радостным, а Пашинян подавленным, поскольку Ильхам Алиев выигрывает эту партию, поскольку Пашинян говорил о том, что "Арцах" (название марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана - ред.) должен стать стороной переговоров, однако никакого шага в этом направлении не сделано. В настоящее время они говорят о механизмах доверия. Любой серьезный, грамотный конфликтолог может объяснить вам это, даже студент второго курса факультета международных отношений может сказать, что в процессе разрешения конфликтов стороны начинают говорить о разработке механизмов доверия, говорить о мире только тогда, когда уже прошли определенные этапы, то есть, это происходит на третьем или четвертом этапе, когда предыдущие этапы уже преодолены.

Сейчас они озвучивают третий-четвертый этапы, а первые этапы не уточняют. Армянские политологи и эксперты романтики, если считают, что без Карабаха ничего не может решиться. Как видите, решается", - констатировал Тарасов.

Политолог также заявил, что в июне лидеры двух стран подпишут соглашение по Карабаху, в котором армянская сторона посредством непрямых компромиссов вынуждена будет уступить несколько районов. Вслед за этим, считает он, Турция вернется к армяно-турецким протоколам и ратифицирует их, дипломатические отношения восстановятся, появится пакетный проект урегулирования и "воля товарища Пашиняна исполнится".

"Азербайджан заявляет, что ему необходимо вернуть часть районов, он открыто говорит об этом, но что собирается делать Армения - непонятно, армянская сторона молчит", - сказал Тарасов, при этом уточнив, что если бы армянская сторона не говорила бы с азербайджанской стороной о возвращении районов, то Баку не стал бы общаться с Пашиняном, а говорил бы о войне.

Таким образом, российский политолог сказал то, о чем в самой Армении боятся себе даже признаться. А именно - о том, что карабахское урегулирование, которое армянская сторона затягивала и торпедировала четверть века, в конце концов повернулось к Армении, пардон, задом...

Зульфугар Ибрагимов