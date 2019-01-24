Провокация против Азербайджана в Грузии - ПОДРОБНОСТИ

Буквально через день после избрания его премьер-министром, Никол Пашинян отправился в Грузию, где провел неформальную встречу со своим коллегой Мамукой Бахтадзе.

Многие тогда обратили внимание на один приметный факт - встреча прошла не в Тбилиси и не в армянонаселенном регионе Самцхе-Джавахети, а в Болниси - районе, где традиционно проживает азербайджанское население.

И через несколько дней после той встречи, 20 января в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета состоялось торжественное открытие памятника армянскому бандиту, участнику этнических чисток азербайджанского населения в годы карабахской войны Михаилу Авагяну. Об этом сообщили грузинские СМИ.

Авагян - еще тот мерзавец. Этот член армянских бандформирований, орудовавших в годы войны в Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, имел отношение к геноциду мирного населения Ходжалы и другим "героическим" действиям в Горадизе, Ходжавенде и других местах.

На открытии памятника, по информации грузинских источников, присутствовал весь "цвет" местной армянской власти. Тут и мэр Ахалкалаки, и председатель Сакребуло, и армяне-депутаты парламента Грузии, и армянский посол. В общем, "и другие официальные лица". К памятнику негодяю был возложен венок, продемонстрированы другие обязательные элементы показухи в виде детишек, песен, танцев и священников...

Пожалуй, памятник армянскому сепаратисту на грузинкой земле это уже слишком. Особенно в регионе, где силен армянский сепаратизм и который армяне называют "исконно армянским" и величают "Джавахком". В данном случае открытие подобного памятника несет в себе и некое символическое содержание.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя данный факт на своей странице в Facebook, выразил недоумение позицией грузинского правительства и правящей партии. "Ведь сама Грузия страдает от сепаратизма в Абхазии и Южной Осетии. В Ахалкалаки также нередки проявления сепаратизма армян. Правительство Грузии принципиально и последовательно осуждала сепаратизм в Нагорном Карабахе и адекватную поддержку получало от Баку в отношении сепаратизма в Абхазии и Южной Осетии. Попустительство провокационной акции в Ахалкалаки не добавит теплоты азербайджано-грузинским отношениям и может подвигнуть армян Ахалкалаки к другим провокационным действиям с целью нанести ущерб стратегическому партнерству Тбилиси и Баку. Того и гляди армяне станут воздвигать памятники боевикам из печально известного батальона им. Баграмяна, отличившегося особой жестокостью по отношению к грузинам в Абхазии", - написал депутат, считающий данный факт армянской провокацией.

Как отметил в беседе с Day.Az политолог Ильгар Велизаде, понятно, что памятник бандиту поставлен по инициативе армянской стороны, но разрешение на воздвижение памятников дают официальные власти. Это не надгробие, на которое разрешения не требуется, а памятник, и властные структуры Грузии должны как-то отреагировать.

"Установка такого памятника на территории Грузии не укладывается в логику азербайджано-грузинских отношений и необъяснимо. С таким же успехом в Грузии могут разрешить установку памятника лицам, отличившимся жестокостью по отношению к самим грузинам?" - отметил политолог.

Велизаде привлек внимание к тому, что в Грузии проживает большая азербайджанская община, и подобные провокации могут вызвать реакцию азербайджанцев.

"Тут речь идет даже не об отношениях с Азербайджаном, а о мире и согласии в самой Грузии. В конце концов, азербайджанцы тоже вправе ставить памятники своим героям, павшим за территориальную целостность страны. И если памятник армянскому боевику не будет демонтирован, этот вопрос может выйти на повестку. Грузия сама стала жертвой агрессивного сепаратизма, и появление такого памятника не согласуется с проводимой властями страны политикой", - считает азербайджанский политолог.

Между тем, армянонаселенный регион Грузии постепенно превращается в "заповедник" мемориалов, не согласующихся с государственной политикой этой страны и противоречащих ее отношениям со стратегическими союзниками. Так, в 2014 году в грузинском городе Ниноцминда того же региона Самцхе-Двавахети, на территории парка Дома Молодежи открылся памятник "геноциду армян".

И это при том, что Тбилиси этот надуманный факт истории, несмотря на все усилия армянской стороны, так и не признал...

Зульфугар Ибрагимов