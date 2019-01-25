Азербайджанским радикалам не поможет даже ПАСЕ

Отношения Азербайджана с Парламентской Ассамблеей Совета Европы трудно назвать безоблачными. Зачастую явно предвзятое, а временами и откровенно враждебное отношение к нашей стране определенных личностей в ПАСЕ, находящее отражение в соответствующих резолюциях, вызывает адекватную реакцию азербайджанской делегации и внешнеполитического ведомства нашей страны.

Недруги Азербайджана в Ассамблее в большинстве случаев попросту отрабатывают "благосклонность" своих спонсоров - армянского лобби, влиятельных западных правительств и их всемогущих спецслужб, а также других деструктивных сил, вроде одиозного Джорджа Сороса. Как говорится, ничего личного... "Ловить рыбку в мутной воде" - их отработанный метод. Раскачать и дестабилизировать, а затем манипулировать страной в своих интересах - геополитических, экономических и в любых других.

Однако, как известно, не "царское" это дело, самим баламутить мирные воды. Грязную работу выполняют мелкие сошки, готовые предать родную страну и народ за в общем-то небольшие деньги. Своими оскорбительными и эпатажными нападками на власти они создают так называемые информационные поводы для "респектабельных" депутатов ПАСЕ, которые, впрочем, не гнушаются лепить из подобной чуши, что называется, "вердикты" европейских парламентариев. Многие из доморощенных провокаторов в пору жизни на родине политикой вообще не занимались, а если и преследовались, то исключительно по поводу банальных криминальных дел. "Диссидентами и правозащитниками" они стали, лишь покинув Азербайджан, благо на Западе есть немалый спрос на столь подлое занятие.

Никчемные личности с асоциальным душком, такие, как Видади Искедерли, Эмин Абдуллаев, Эмин Гусейнов и иже с ними, охотно подвизались на стезе грязного поношения и усилий по дестабилизации родины. Эти сомнительные в большинстве своем личности попросту не сумели реализоваться на более достойном поприще ни дома, ни за границей.

Так, совсем недавно, очередная шумиха по поводу скандала вокруг юного "сидельца" Мехмана Гусейнова была мастерски запущена в стране и за ее пределами, как внутренними агентами, так и пресловутыми "правозащитниками" за рубежом. В лучших традициях "цветных революций" они напропалую льют грязь на Азербайджан, не стесняются в выражениях, говоря о власти, уповая на культ уже набившей оскомину европейской "толерантности" и параноидальное преклонения перед опошленной донельзя "свободой слова" в западном мире.

Примечательно, что некоторые уважаемые западные структуры и, в частности, Парламентскую Ассамблею Совета Европы такой нелепый "коленкор" вполне устраивает. Несмотря на то, что предвзятость, лживость и видимая невооруженным глазом маргинальная сущность подобных отщепенцев ни у кого, казалось, не должна вызывать сомнений.

Внешне, ПАСЕ рассматривает правильные вопросы и выносит не менее правильные решения. Так, в среду были одобрены две резолюции, посвященные мониторингу деятельности в информационном пространстве, борьбе с дезинформацией, в том числе и во всемирной Сети. В частности, в одном из этих документов предлагается разработать инструменты, при помощи которых пользователи могли бы идентифицировать вводящую в заблуждение информацию и, в сотрудничестве с медиа-партнерами, создавать карту достойных доверия источников. Ведущую роль во всех озвученных выше процессах предлагается взять на себя Европейскому вещательному союзу. Среди прочего резолюция призывает избегать в данном контексте термина "фальшивые новости" (fake news) ввиду его политизированности и прибегать к формулировке "информационный беспорядок" (information disorder).

Собственно, все хорошо знают, что как известную зловонную субстанцию не называй, фиалками пахнуть она не будет. Это по поводу "фальшивых новостей". Однако, в соцсетях и медиа ресурсах в Интернете, действительно давно пора навести порядок. Ведь в руках негодяев самые прогрессивные достижения человечества зачастую становятся орудием зла. К сожалению, несмотря на громкое имя и формальную презентабельность, Ассамблея не обладает никакой реальной силой, и ее резолюции, безотносительно степени соответствия или противоречия принципам справедливости, никого ни к чему не обязывают. А уж тем более, когда призывы ПАСЕ идут вразрез с интересами сильных мира сего.

Между тем, очевидно, что ПАСЕ, изначально задуманная как площадка для конструктивного обсуждения и обмена мнениями между парламентариями различных стран-членов ЕС и государств-партнеров, превратилась в настоящее гнездо интриг и источник ангажированных провокаций, где неизбежно сталкиваются интересы различных центров и структур. Очевидно, что оскорбительные речи в адрес властей и экстремистские призывы к нашему народу от изгоев азербайджанского общества гармонично сочетаются с риторикой и идеологией армянской стороны и как-то очень подозрительно остаются вне поля зрения властей и компетентных органов западных стран, дающих им убежище.

Официальные представители Азербайджана и даже внутренняя азербайджанская оппозиция, в целом далекая от конвенциональной политической конкуренции, зачастую сходятся во мнении, что подобный экстремизм и радикальные настроения, проповедуемые подобными "оппонентами" власти, неприемлемы, недопустимы, так как ничего конструктивного в себе не содержат и лишь пятнают доброе имя нашей страны и народа. Что касается опасности заражения ими азербайджанского социума, то подобное развитие событий можно исключить вообще. Азербайджан уже успел столкнуться с подобной напастью в начале 90-х, с честью вышел из нелегкого испытания и больше на "разводы" крикливых горлопанов никогда не поведется. Тем более, что и в наши дни горькие последствия различных "майданутых" и "жилетных" смут эффективно отрезвляют самых неразумных, благотворно освежая коллективную память азербайджанского народа.

Сабухи Иманов