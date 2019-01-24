Азербайджан как пример успеха в мировом масштабе. Послесловие к Давосскому форуму

Азербайджан - страна небольшая, но только если мыслить географически. В экономическом и геополитическом смысле наша страна уже давно зарекомендовала себя в качестве крупного игрока как в регионе, так и на всем континенте. Стабильность Азербайджана, его поступательное развитие, которое преодолевает даже глобальные кризисные явления, давно стали примером для многих стран мира. Неудивительно, что опыт нашей страны вызывает неподдельный интерес в мире - и это еще раз показало участие Президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация, известная проведением ежегодных встреч в Давосе с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и прочих лиц, от которых в этом мире что-то зависит. Поэтому и проблемы обсуждаются на форуме глобальные и важные с точки зрения всей планеты, а не отдельно взятой страны или региона.

Азербайджан участвует в работе форума далеко не впервые. И если вначале к нам только присматривались, то сегодня наша страна занимает достойное место среди представителей держав и крупнейших движителей мировых процессов. Больше того, стоит вспомнить, что в 2013-м году Давосский форум прошел в Баку - это было важнейшее признание значимости и авторитета Азербайджана на мировой арене.

В этом году темой форума стала "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Азербайджан, возможно, как никакая другая страна, активно участвует в том, что сегодня принято называть глобализацией четыре-ноль. Именно наша страна - драйвер экономического развития всего региона. Именно Азербайджан инициирует, финансирует и реализует самые амбициозные проекты на Южном Кавказе: это и мегапроекты, связанные с транпортировкой нефти и газа, такие как ЮГК, и транспортная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Перечислять такие инициативы можно долго, но даже беглого взляда достаточно, чтобы увидеть огромную роль, которую играет Азербайджан в формировании той самой глобальной архитектуры.

Это подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе дискуссий на сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов" в Давосе. "Создание современной инфраструктуры является одной из основных целей нашего правительства. Считаю, что, используя свое географическое положение, мы правильно поступили, вложив инвестиции в основном в инфраструктуру, то есть внутреннюю инфраструктуру и инфраструктуру, которая позволит превратить Азербайджан в один из международных хабов. Мы вкладываем инвестиции в инфраструктуру внутри страны для строительства дорог, магистралей, аэропортов, газификации, генерации электроэнергии. Мы также вложили инвестиции в транспортную инфраструктуру. Это позволит нам транспортировать грузы с Востока на Запад, с Севера на Юг и с Юга на Север", - сказал азербайджанский лидер.

Азербайджан - единственная страна, которая является участницей транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Модернизация железнодорожных систем, строительство крупнейшего на каспийском побережье морского порта, грузоперевалочная способность которого составляет около 25 миллионов тонн, прокладка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открыли хорошие возможности для желающих использовать выгодное географическое положение нашей страны. Президент Ильхам Алиев отметил в Давосе, что страна тратит серьезные средства для создания хорошей тарифной политики. "Растет и объем грузоперевозок. Только по коридору Север-Юг в минувшем году было перевезено в десять раз больше грузов, чем в предыдущем", - сказал Президент Азербайджана.

В то же время, Давосский форум - это не только площадка для обсуждения глобальных проблем и поиска их решения, но и прекрасная возможность для встреч и установления деловых контактов. Сессии и панели - это не единственная функция форума. Одна из важнейших - создать условия для двусторонних встреч, обсуждения участниками конкретных вопросов бизнеса и политики, назревших между теми или иными странами. Достижение понимания между отдельными членами сообщества создает благоприятную атмосферу в глобальном масштабе.

Что касается Азербайджана, то проблем и недопонимания у него с другими странами, за исключением страны-агрессора Армении, нет. К слову, в Давосе состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева с армянским премьером Николом Пашиняном: стороны обсудили ход переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту. Но основной нотой встреч, которые провел в Давосе глава государства, стало сотрудничество, реализуемые или планирующиеся проекты, дальнейшее расширение связей нашей страны с крупным транснациональным бизнесом и межднурадоными партнерами.

В ходе форума состоялись встречи Президента Ильхама Алиева с официальными лицами, главами и представителями международных структур и компаний. Так, азербайджанский президент провел плодотворные встречи с генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе. Насыщенным был и график встреч Президента Ильхама Алиева с представителями мирового бизнеса: глава государства провел переговоры с главой BP, президентом компании Visa, с вице-президентом "CISCO", главой германского IT-гиганта "SAP SE", главами "ЛУКОЙЛ" и Total, вице-президентом Microsoft, главой "Signify". Кроме того, глава государства встретился также с главами компаний "The Boston Consulting Group", "Lazard Freres", с главой Банка ВТБ и исполнительным вице-президентом "Suez Group".

Одним словом, визит Президента Ильхама Алиева в Давос показал, насколько высок интерес мира к Азербайджану. Крупнейшие мировые компании стремятся проводить переговоры с нашей страной, обсуждать новые проекты и возможности. Масштабы впечатляют. Крупному бизнесу интересен Азербайджан, интересные возможности, которые может предложить своим партнерам наша страна. Конечно, все это - логичный результат политики, которую проводит глава нашего государства. Именно благодаря этой политике Азербайджан представляет собой идеального международного партнера: надежного, стабильного, заинтересованного в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве. Развитие, взаимное уважение и выгода - это как раз то, что готов предложить миру Азербайджан.

Именно таких партнеров сейчас не хватает. Потому опыт нашей страны вызывает неподдельный интерес в Давосе. Визит Президента Ильхама Алиева на Всемирный экономический форум еще раз доказал: наша страна может быть примером успеха в мировом масштабе. Может - и уже является таким примером.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az