Президент Ильхам Алиев: Диверсификация экономики Азербайджана, развитие ненефтяного сектора - один из главных вопросов, стоящих на повестке дня
24 января 2019 17:02 92
Диверсификация экономики Азербайджана, развитие ненефтяного сектора, аграрной сферы - один из главных вопросов, стоящих на повестке дня.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с группой волонтеров аграрного развития, принимая участие в открытии после капитальной реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству картофеля и семян овощных культур министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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