Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в сельском хозяйстве проводятся большие реформы, совершенствуется механизм предоставления субсидий

24 января 2019 17:01

В настоящее время в сельском хозяйстве проводятся большие реформы, совершенствуется механизм предоставления субсидий, применяется более четкий, более удобный для фермеров механизм.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с группой волонтеров аграрного развития, принимая в четверг участие в открытии после капитальной реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству картофеля и семян овощных культур министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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