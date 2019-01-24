Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде
24 января 2019 18:32 90
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В феврале 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Тофига Мехтигулу оглу Тагизаде.
Согласно распоряжению, министерству культуры поручено с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Тофига Тагизаде.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!