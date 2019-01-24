Давосская встреча является началом реального разрешения карабахского конфликта - Взгляд из России

Давосская встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прежде всего показала, что на данном этапе правительство Армении не имеет четкой политической линии в плане переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend известный российский телеведущий и эксперт-международник Евгений Михайлов.

Отметим, что 22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

"Очевидно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выглядел более уверенно и выступал с более развернутым планом урегулирования, чем Никол Пашинян. Данный факт указывает на то, что у Пашиняна маленький выбор, особенно на фоне последних комментариев сопредседателей МГ ОБСЕ относительно необходимости принять меры по подготовке населения конфликтующих сторон к миру. Соответственно смею предположить, что Давосская встреча является началом реального разрешения карабахского конфликта", - сказал эксперт.

Михайлов отметил, что считает далеко не случайным то, что во многих СМИ появилась критика в адрес Пашиняна, а также намеки на то, что, дескать, он сдает позиции.

"Очевидно, что и Россия сейчас прикладывает максимум усилий для помощи именно Баку, так как русофобские настроения в Ереване только набирают обороты", - сказал Михайлов.

Напомним, что встрече в Давосе предшествовали переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении 16 января в Париже при посредничестве Минской группы ОБСЕ, которые были положительно оценены международным сообществом - официальными лицами Европейского союза, ООН, а также заявления о поддержке создания механизмов доверия между конфликтующими сторонами.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.