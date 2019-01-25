ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба минобороны Азербадйжана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района, в селе Агдам Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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