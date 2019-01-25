Выяснилось, кому звонил Пашинян перед встречей в Давосе

Армянские СМИ выяснили, с кем разговаривал по телефону в Давосе премьер-министр Армении Никол Пашинян, направляясь на встречу с Президентом Азербайджана.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил с Левоном Тер-Петросяном", - сообщает газета "Паст".

Газета также пишет, что лидеры двух стран встретились в Давосе не случайно. Их встреча обсуждалась и планировалась в ходе четырехчасовой встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Париже 16 января, прошедшей при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).

Газета пишет, что Пашинян звонил первому президенту Армении, чтобы посоветоваться с ним перед встречей с Президентом Азербайджана.

Отметим, что глава АНК Левон Тер-Петросян под конец своего президентства пришел к мысли о необходимости незамедлительного достижения мира с Азербайджаном, утверждая, что в дальнейшем Армения окажется в очень сложном положении.

"Не извлекши уроки из горького опыта прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении и Карабахе. Это означает по меньшей мере еще 18 лет подвергаться этим разрушениям, пока от Армении и Карабаха ничего не останется, и проблема сама собой потеряет свою актуальность", - заявил в своей речи на последнем съезде Армянского национального конгресса Тер-Петросян, выдвинувший лозунгом своей партии "Мир, Примирение, Добрососедство".

Зульфугар Ибрагимов