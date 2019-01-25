Диагноз азербайджанской "оппозиции": мошенники, радикалы и популисты

Доказано, что оппозиция, финансируемая из-за рубежа, однозначно служит интересам внешних сил, добивающихся дестабилизации в стране с дальним прицелом на эксплуатацию ее ресурсов в экономических или политических целях. Но если враждебные намерения и действия зарубежных игроков при всей их уродливости, в принципе, неудивительны, то происки внутренних правокаторов и смутьянов с точки зрения общечеловеческой морали абсолютно аморальны и по существу являются предательством родной страны и своего народа.

Роль оппозиции состоит не в огульной критике властей и пустом площадном горлопанстве. Оппоненты власти, стремясь заручиться поддержкой народных масс, должны по идее озвучивать вопросы, требующие конкретных действий во благо страны и народа. И, самое главное, уважающая себя оппозиция непременно должна изыскивать и предлагать конкретные меры по улучшению благосостояния, стабильности и безопасности страны, радетелями которой они себя позиционируют.

Именно за счет привлекательных и полезных для электората идей, проектов и планов, оппозиция во многих странах мира активно сотрудничает с правящей партией в законодательной власти, внося свой вклад в повышение эффективности управления. В менее успешных странах оппозиция в угоду иностранным спонсорам расшатывает власть, внося в общество смуту.

В Азербайджане не происходит ни того, ни другого. При очевидном наличии финансирования извне оппозиция разобщена, лишена влияния и в сущности лишь сотрясает воздух. Достаточно отметить, что за четверть века независимости ни одна из существующих в стране оппозиционных партий не представила какую-либо внятную экономическую платформу, ограничиваясь популистскими лозунгами, зачастую радикально-религиозного и ура-патриотического толка. Такая, "халтурная" деятельность критиков власти неизменно приводит к провальным итогам для них всех без исключения выборов.

С другой стороны, все прекрасно знают, что в мире созданы целые структуры, основная задача которых заключается в том, чтобы направлять финансовые потоки для организации государственных переворотов и гражданских войн в тех или иных странах. К большому сожалению, есть также нечистоплотные люди, которые не прочь хорошенько "нагреть руки" на продаже национальных интересов своей страны.

Есть такие люди и в Азербайджане, и в среде так называемых "политэмигрантов", которые по разным причинам околачиваются на задворках Европы. У всех них без исключения больное воображение зашкаливает, а изрыгаемая из уст ненавистническая риторика откровенно попахивает паранойей, и у нормальных людей создается впечатление, что они сосредоточились не столько на деятельности "во благо своей страны", сколько на услужении зарубежным хозяевам. И это правильное впечатление.

О чести, как и о порядочности, здесь говорить не приходится. Но есть еще одно примечательное "достоинство" у подобных людей, и об этом нужно поговорить отдельно.

"Лидеры" азербайджанской радикальной оппозиции Али Керимли, Джамиль Гасанли и иные "товарищи" славятся умением присваивать выделенные на их "борьбу" зарубежные денежные средства.

Об этом умении давно известно в определенных кругах самой же радикальной оппозиции, ибо рядовые члены не раз подвергали своих "лидеров" критике за то, что те под различными предлогами отказывались тратить зарубежные деньги на нужды партий.

Подобная нечистоплотность в чести у лидеров "радикалов", у которых вся сознательная "оппозиционная" деятельность направлена лишь на получение денежных средств от иностранных "спонсоров".

Правда, "лидеры" радикалов пытаются изобразить из себя альтруистов, только не перед донорами, а перед своими малочисленными соратниками, заявляя, что бедствуют и трудятся в поте лица добровольно и бесплатно за "высокие идеи". Но роскошную жизнь не утаишь, и время от времени некоторые понявшие их истинную сущность сторонники сами же выступают с разоблачительными фактами безбедной жизни своих "лидеров".

Всем известно, что политическая деятельность "лидеров" радикалов - это бизнес-проект, удачная реализация которого во многом зависит от умения одурманить и манипулировать не только своими сторонниками, но и зарубежными спонсорами, чтобы те не прекращали их финансировать.

А для этого нужна имитация бурной деятельности. Вот потому-то эти "альтруисты" от радикальной оппозиции и затевают митинги, выступают в социальных сетях, чтобы в очередной раз присвоить все выделенные на подобного рода мероприятия денежные средства.

И не беда, что, к примеру, митинг никому не интересен и на него придут опять одни и те же люди. Тут действует принцип "получится, как получится", и главное - чтобы прокатило.

А чтобы прокатило и в глазах спонсоров, чтобы, к примеру, Али Керимли прослыл "реальной политической силой" в Азербайджане, ему на помощь придут разного рода потерявшие стыд отщепенцы, которые под различными предлогами осели в западных странах и оттуда тявкают и, не стесняясь, клевещут на нашу страну.

Но все же, опять возникает правомерный вопрос: а почему Али Керимли выбрал для себя роль главаря "пятой колонны"? Почему Али Керимли и его компания отстаивают интересы не азербайджанского народа, а заграничных антиазербайджанских центров?

Ответ находится на поверхности. Кто же тогда будет его задаром финансировать, если он и его окружение будут отстаивать интересы Азербайджана?

Ясно, что различные зарубежные фонды и центры не будут их содержать, если они будут выражать интересы азербайджанского народа. Поэтому, все эти их заявления в очередной раз демонстрируют всю продажную сущность тех, кто называет себя "лидерами" радикальной оппозиции.

У "лидеров" радикальной оппозиции не было и нет грамотной и интересной программы действий, которую они могли бы представить общественности. Чтобы разработать такую программу, в первую очередь нужны соответствующие специалисты, обладающие опытом и знаниями для столь непростого дела. И вот тут-то и начинается самое удивительное.

Оказывается, не то чтобы с нормальной, но с какими-либо программами вообще у радикальной оппозиции совсем туго.

Вокруг "лидеров" радикальной оппозиции сгруппировались такие же как они безграмотные маргиналы. О каких специалистах и о каких программах может идти речь? Кто их будет разрабатывать, эти программы?

Одним словом, нет у "радикалов" готового рецепта решения тех проблем, что стоят перед нашей страной. В том числе и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Руководство Азербайджана и так уже изолировало Армению от всех региональных проектов, превратив ее в государство-изгой, которое не имеет перспектив развития. Попутно, руководство Азербайджана усилило нашу армию, что привело к победе в апрельской четырехдневной войне. Ее итогом стало не только освобождение 2000 гектаров оккупированных территорий нашей страны, но и отрезвление населения Армении, которое осознало, что наша армия в состоянии выполнить все поставленные перед ней задачи.

Так что же в таком случае могут предложить господа "радикалы", кроме популистских призывов? Ничего. Зато, в пассиве у этой группы лиц, именующих себя оппозиционерами, совместные мероприятия против Азербайджана.

Да и с фантазией у радикальной оппозиции не все нормально.

Реальная партийная работа - это не посиделки в чайхане, митинги, ругань и клевета в социальных сетях. Оппозиционность все-таки требует определенного конструктива, определенного понимания проблем. А со всем этим у "лидеров" радикальной оппозиции беда. По крайней мере, поводов думать иначе они не дают.

Такой расклад у них вызывает к жизни ставшее уже традиционным для "лидеров" радикалов объяснение своих неудач. Оказывается, все дело в том, что граждане страны - равнодушные. Прямо классика жанра.

"Лидеры" радикальной оппозиции не могут понять, что митинги - это не настоящая политика, они же их губят. Своими бездарными, ничем не аргументированными выступлениями эти "ораторы" каждый раз прямым текстом расписываются в собственной никчемности как политики.

Происходит бессмысленная пикировка, которая ничего не вызывает, кроме раздражения.

А обычным гражданам, глядя на весь этот балаган, остается только пожать плечами: за громкими лозунгами каждый может разглядеть плохо скрываемые меркантильные интересы "лидеров" радикалов.

Однако, вместо того, чтобы сделать необходимые выводы и честно посмотреть фактам в лицо, неугомонный Али Керимли и его компания феерическим способом все более загоняют себя в тупик.

О чем это все говорит? О том, что "лидерам" радикалов тупо нужны деньги, причем прямо сейчас. И они собираются добиваться их любыми способами.

Азербайджанский народ не только не поддерживает их в массе, несмотря на их замшелую пропаганду и претенциозные пиар-акции.

Азербайджанская радикальная оппозиция в народе никакого влияния не имеет, как не имеет и талантливых, интересных политиков. К тому же, Азербайджан продолжает успешно развиваться в далеко не благоприятных современных условиях, укрепляет свою экономику, стабильность, безопасность и военный потенциал, параллельно проводя гибкую внешнюю политику, позволяющую избегать как унизительной зависимости от внешних сил, так и губительных коллизий, сотрясающих сегодня планету. Очевидно, что в сегодняшних реалиях смутьянам от оппозиции ловить, как говорится, нечего.

Сабухи Иманов