Пашиняна бросили даже проармянские СМИ в России - ПОДРОБНОСТИ

В Армении еще не успели переварить слова российского политолога Станислава Тарасова о возможности подписания в июне соглашения, обязующего вернуть оккупированные азербайджанские территории, как СМИ опубликовали высказывания другого в прошлом большого армянофила - Модеста Колерова.

В беседе с газетой "Жоховурд" руководитель "Регнум" подтвердил слова Тарасова, однако сроки назвал другие. По его словам, стороны могут подписать соглашение по Карабаху уже в марте во время саммита. Он также подчеркнул, что такой документ давно существует, просто окончательное его подписание состоится в марте.

"Жоховурд" попыталась также уточнить у Станислава Тарасова, на основании каких сведений он сделал свое заявление. Обозреватель "Регнум" ответил, что эти заявления являются результатом впечатлений и анализов. Он еще раз обратил внимание на эмоциональное состояние глав Азербайджана и Армении на давосской встрече, на продолжительность разговора, в том числе четырехчасовые переговоры глав МИД в Париже.

"Это означает, что у них был предмет обсуждения, а какой именно, никто не знает", - повторил Тарасов сказанное изданию "168 жам".

На заявления российских политологов, ранее активно трудившихся на проармянском фронте и достаточно осведомленных, незамедлительно отреагировали в оккупированном Карабахе. Представитель сепаратистского режима Давид Бабаян считает, что "эта информация является своего рода фальшивкой, ибо подписание подобного соглашения невозможно". А "невозможно", потому что без участия сепаратистов вопрос, дескать, решен быть не может.

"Мы не верим в такое соглашение", - пафосно заявил представитель сепаратистского режима, утверждая, что "основной задачей нынешнего этапа является поддержание мира и стабильности в регионе конфликта". Проще говоря, основной задачей армянской стороны было и остается поддержание статус-кво, используя для этого бессмысленное словоблудие о мерах доверия и механизмах расследования.

Мы тоже не знаем, откуда Тарасов с Колеровым взяли то, о чем говорят. Но одно мы знаем точно - в марте, июне или будущей осенью, но разрешение конфликта близко. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для самой же Армении.

Зульфугар Ибрагимов