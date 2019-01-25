Как повлияет Brexit на отношения между Азербайджаном и Великобританией

Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) не повлияет на торгово-экономические отношения этой страны с Азербайджаном. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Напомним, что в еврозону входят 19 из 28 государств Евросоюза. Великобритания, не применяющая евро в качестве национальной валюты, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

"Экономические связи между Великобританией и Азербайджаном расширяются. В настоящее время ведется работа по укреплению сотрудничества в таких сферах ненефтяного сектора, как сельское хозяйство, туризм, информационные технологии и т.д.", - сказала дипломат.

По ее словам, в апреле состоится очередное заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству [запланировано на четвертое-пятое апреля], в ходе которого будут определены секторы, где требуется поддержка.

Напомним, что последнее заседание комиссии состоялось 14-15 декабря 2017 года в Баку. По итогам заседания был подписан протокол, отражающий вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, промышленности, туризма, энергетики, образования, культуры и в других направлениях.

В рамках заседания также были подписаны два меморандума: азербайджанские и британские компании выразили намерение учредить совместное предприятие по производству насосов, используемых в добывающей промышленности, а также создать единый сервисный центр по ремонту и техническому обслуживанию данного оборудования.

Как сообщил ранее Trend заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Баку Стив Смит, следующее заседание межправкомиссии может быть посвящено энергетике, в том числе возобновляемым источникам энергии, а также здравоохранению, сельскому хозяйству, электронному правительству, окружающей среде, образованию, розничной торговле и аэрокосмической отрасли. В настоящее время, по его словам, уточняется программа и возможное место проведения заседания.

Отметим, что Великобритания является самым крупным инвестором в экономику Азербайджана. Общий объем инвестиций британских компаний в страну превышает 27 миллиардов долларов. Большая часть инвестиций, вложенных компаниями Великобритании, приходится на нефтегазовый сектор Азербайджана.

Договорно-правовая база состоит из подписанных на сегодняшний день между странами 15 соглашений.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Великобританией в 2018 году составил 525,2 миллиона долларов, что на 46,5 процента превышает аналогичный показатель позапрошлого года. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 261,4 миллиона долларов.

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