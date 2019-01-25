Британский эксперт - армянским СМИ: Я понимаю Азербайджан

"Стороны решили изменить свою позицию и двигаться в направлении общей позиции", - сказал в беседе с Tert.am профессор факультета международных отношений Оксфордского университета, эксперт по вопросам России и Южного Кавказа, доктор политических наук Нил Макфарлейн, комментируя прошедшую в Давосе встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам аналитика, его не удивляет, что после встреч глав Армении и Азербайджана бывает мало публичной информации, добавив при этом, что это нормальная практика, когда проходят частные и конфиденциальные встречи на очень деликатные темы.

Говоря о возможности мирного характера переговорного процесса по Карабаху, британский аналитик отметил, что это возможно в двух случаях: во-первых, обе стороны должны стремиться к миру, а затем внешние игроки должны сыграть определенную роль.

Интересно, что, говоря о том, какие из внешних игроков могут использовать свои рычаги, чтобы стимулировать стороны изменить позицию, Макфарлейн назвал основными игроками Россию и Турцию.

Аналитик напомнил призыв сопредседателей к сторонам конфликта готовить народы к миру. Макфарлейн подчеркнул, что сейчас условия изменились и они довольно динамичны.

Что же касается возможности сделать Карабах частью переговорного процесса, Нил Макфарлейн отметил, что "включение Карабаха будет очень сложным процессом, пока обе стороны не согласятся на это".

"Думаю, что это сложный вопрос для Азербайджана. Но я понимаю их" позицию"", - сказал он.

Султан Керим