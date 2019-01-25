Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала указания "Азерэнержи" об обеспечении работой сокращенных сотрудников

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева дала ОАО "Азерэнержи" указание об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО "Отряд военизированной охраны".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО "Отряд военизированной охраны". В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией Министерства внутренних дел. В результате возложения необходимой части охраны ООО "Азербайджанская ТЭС" на Министерство внутренних дел, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций Министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на "Азербайджанской ТЭС" и ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Наряду с этим, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечении их соответствующей работой.