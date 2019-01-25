Радикальную оппозицию используют с целью опорочить международный имидж Азербайджана

Силы, которые хотят превратить Азербайджан в Сирию, создать хаос в стране, активизируют радикальную оппозицию.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что 19 января радикальная оппозиция провела митинг, и стало понятно, что те мысли, которые они хотели донести до общественности, совпадали с тем, что озвучивалось ими 25 лет назад.

"Дело в том, что в обществе нет причин, которые бы делали актуальным проведение митинга. В таком случае возможны две причины проведения митинга радикальной оппозицией: либо радикалы не могут нащупать общественный пульс, либо проведение митинга является политическим заказом из-за рубежа и происходит на основе конкретной финансовой поддержки. Несомненно, верна вторая причина, потому что ныне Азербайджан вступает в качественно новый этап своего национального развития", - добавил Бабаоглу.

По его словам, одним из главных вопросов является то, что созданная Азербайджаном новая геостратегическая реальность придаст в 2019 году новый импульс переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и свидетельством тому стало происходящее в первом месяце нового года.

"Естественно, что это серьезно беспокоит антиазербайджанские центры и армянское лобби", - добавил депутат.

Бабаоглу сказал, что главная цель тех, кто не любит Азербайджан, - создать в стране хаос, превратить Азербайджан в Сирию, опорочить его международный имидж, и они же активизируют радикальную оппозицию.

"Радикалы, поняв, что митинг не дал желаемых результатов, именно для осуществления этой цели на следующий день, 20 января, предприняли попытку искусственно вызвать столкновение с полицией под предлогом посещения нашего национально-духовного достояния - Аллеи шехидов и хотели с помощью социальных сетей превратить это в политическое шоу. Это было нацелено на то, чтобы создать антидемократический образ Азербайджана, нанести удар по имиджу страны в глазах международной общественности", - добавил Бабаоглу.

Депутат также сказал, что азербайджанская общественность никогда не допустит хаоса в Азербайджане, превращения страны в полигон империалистических центров для террора.