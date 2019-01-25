Проведение неформальных встреч говорит о росте интереса на международном уровне к урегулированию карабахского конфликта

Неформальная встреча лидеров Азербайджана и Армении в рамках Всемирного экономического форума должна оцениваться как продолжение состоявшихся ранее незапланированных встреч.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя неформальную встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях форума в Давосе, передает Day.Az.

По словам эксперта, соответствующие зарубежные политические структуры не проявили никакой инициативы для проведения встречи, и она состоялась лишь по инициативе президента Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, и ее нельзя расценивать как официальную.

"Неформальные встречи являются шагом в направлении решения нагорно-карабахской проблемы. Такие неформальные встречи были проведены ранее в Душанбе и Санкт-Петербурге, где лидеры стран обменивались мнениями по определенным деталям для того, чтобы прийти к общему знаменателю при формальных переговорах в будущем. А до этого, а если точнее сказать, после смены политической власти в Армении, официальные переговоры велись лишь на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. В качестве примера можно привести встречу в Милане, проведенную в конце прошлого года, и встречу в этом году в Париже", - сказал Гулиев.

Эксперт также затронул и другие нюансы неформальных встреч, проведенных по инициативе третьих сторон.

"Организация таких встреч показывает, что на международном уровне вырос интерес к мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Теперь и страна-захватчик осознает, что как с точки зрения международных конвенций, так и известных резолюций ООН, справедливость не на ее стороне. Думаю, что такого рода детали стали темой обсуждения на неформальных встречах, о которых мы говорили", - добавил Гулиев.

Эксперт также сказал, что такие неформальные встречи создают благоприятные условия для проведения в будущем официальных.