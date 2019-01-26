The Washington Post: Настоящее недовольство в Армении, а не в Азербайджане
Настоящее недовольство наблюдается в Армении, а не в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в письме, адресованном консулом Азербайджана в Вашингтоне Вугаром Гурбановым в The Washington Post в связи с недавней статьей, опубликованной данным изданием.
"Интересный урок из недавней истории нашего региона заключается в том, что, хотя Азербайджан подвергался постоянной и чрезмерной критике, именно в соседней Армении назревало настоящее народное недовольство против милитаристского правительства. Тем не менее, многие эксперты настолько зацикливались на Азербайджане, что большинство западных наблюдателей годами игнорировали недовольство в Армении, которое привело к резкой смене режима", - говорится в письме.
Что касается случая с блогером Мехманом Гусейновым, в письме отмечается, что он не проводит голодовку, как он сам заявил, и свидетелями чего стали несколько официальных лиц Европы, которые встречались с ним совсем недавно.
"Также нет никаких доказательств того, что другие задержанные проводят голодовку. Гусейнов недавно лично обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой провести тщательное расследование. Все уголовные дела против Гусейнова были прекращены", - пишет консул.
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