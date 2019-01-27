Азербайджан - уникальный пример заботы о вынужденных переселенцах

В Азербайджане вопросы социальной защиты населения, приближения уровня жизни к стандартам развитых стран являются одними из главных приоритетов государственной политики. Проблемы социально уязвимых слоев населения постоянно находятся в центре внимания государства.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что сильная экономика и сильная социальная политика являются приоритетами государственного курса.

Наглядное подтверждение заботы Президента - увеличение с каждым годом бюджетных средств, выделяемых на социальную сферу.

В Азербайджане сегодня формируется надежная и эффективная система социальной защиты и помощи всем членам общества. Этому направлению не случайно уделяется особое внимание, ведь от успешности решения данных проблем зависит характер и особенность развития общества, его социальная устойчивость и благополучие.

Не секрет, что проблемы беженцев и вынужденных переселенцев за последние более чем два десятилетия постоянно остаются в центре внимания руководства нашей страны. И это понятно. Сотни тысяч обездоленных азербайджанцев, изгнанных с родной земли армянскими агрессорами, по прошествии столь немалого времени все еще находятся в категории граждан, наиболее нуждающихся в помощи и поддержке государства.

Решение социальных проблем вынужденных переселенцев вышло на качественно новый уровень благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Была принята Государственная программа по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, 2 дополнения к ней и многочисленные указы и распоряжения по этому вопросу.

Президент Ильхам Алиев уделяет внимание и проявляет заботу о вынужденных переселенцах в Азербайджане, улучшении условий их жизни всегда было в центре внимания главы государства. Согласно поручению главы государства проводятся важные мероприятия по обеспечению занятости вынужденных переселенцев, улучшению их благосостояния, а также жилищно-бытовых условий.

До сегодняшнего дня для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев было построено 102 поселка, что составляет жилую площадь в 3,5 миллиона квадратных метров, уже состоялось открытие трех жилых комплексов. В прошлом году более 5800 семьям переселенцев были предоставлены новые дома, квартиры. Это рекордный показатель за последние годы.

Наряду с этим, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны было предоставлено более 620 квартир. В нынешнем году будет предоставлено еще больше квартир, в том числе будут построены новые городки для вынужденных переселенцев. То есть, этот вопрос постоянно находится в центре внимания.

Меры, принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым в области обеспечения территориальной целостности Азербайджана, работа по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, свидетельствуют о том, что наши соотечественники из этой категории всегда окружены вниманием и заботой. Переселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест временного проживания и палаток в современные поселки является свидетельством внимания государства к этим людям. На сегодняшний день для улучшения материального благосостояния вынужденных переселенцев приняты государственные программы, осуществлены важные меры, направленные на увеличение социальных пособий. Одним из предпринятых в этой области важных шагов явилось проведение 9 марта 2017 года под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой совещания, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно расселенных в общежитиях Баку и Сумгайыта. В своем выступлении на совещании Мехрибан Алиева дала поручения, связанные с улучшением условий жизни вынужденных переселенцев, живущих в тяжелых условиях в аварийных и непригодных зданиях.

27 декабря в Сумгайыте состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Строительство комплекса, расположенного в центре города, на проспекте Кероглу, началось в марте 2017 года. Комплекс, построенный в особом архитектурном стиле и на современном уровне, предназначен для 1005 семей беженцев и вынужденных переселенцев. В комплекс, территория которого составляет 4 гектара, входят 12 зданий, в том числе восемь 8-этажных и четыре 15-этажных. В комплексе построены школа, детский сад, дом церемоний, полицейский участок и другие необходимые инфраструктурные объекты.

Все квартиры полностью отремонтированы и оснащены кухонной мебелью и газовой плитой. Кроме того, квартиры подключены к централизованной интернет- и телевизионной сети. Из имеющихся в комплексе 1005 квартир 167 - однокомнатные, 536 - двухкомнатные, а 302 - трехкомнатные и четырехкомнатные. Для эффективного проведения жильцами своего досуга на территории созданы два уголка отдыха, сооружена детская площадка. На 67 процентах территории комплекса проведена работа по озеленению и благоустройству. Комплекс размещается в центре Сумгайыта, поэтому построен в соответствии с архитектурным стилем города, особое внимание уделено фасадам зданий, окна отличаются оригинальным стилем.

В ходе реализации проекта для школы номер 21, расположенной в 12-м микрорайоне, построен дополнительно новый четырехэтажный корпус, полностью обновлены фасад и кровельное покрытие здания школы, на территории проделана основательная работа по благоустройству и строительству. В новом корпусе на 540 ученических мест имеется 21 классная комната. Здесь есть все условия для проведения учебно-образовательной работы на высоком уровне.

На территории комплекса также построен детский сад на 50 мест. В детском саду созданы все условия для организации обучения и воспитания малышей, их отдыха и развлечения.

24 декабря на территории Абшеронского района был сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс, возведенный для 1000 семей вынужденных переселенцев.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Для возведения квартала был выделен земельный участок площадью 50 гектаров. На первом этапе для размещения 1000 семей был использован земельный участок площадью 17,5 гектара. Проектирование и строительство нового жилого квартала было осуществлено Фондом социального развития вынужденных переселенцев. Строительство комплекса началось в марте этого года, строительные работы были проделаны на высоком уровне. По проекту построены 23 семиэтажных здания на 42 квартиры каждое и одно семиэтажное здание на 35 квартир. В новом жилом комплексе, в который входят школа и детский сад, созданы другие необходимые инфраструктурные объекты - клуб-общинный центр, врачебный пункт, здание АТС, парк отдыха, детские площадки. На территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению. Особое внимание при возведении комплекса было уделено созданию систем электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и орошения, сети связи и телевидения.

В новом комплексе 77 однокомнатных, 420 двухкомнатных, 406 трехкомнатных и 96 четырехкомнатных квартир, общая площадь которых составляет 76 тысяч квадратных метров. Все квартиры отремонтированы и оснащены кухонной мебелью. Квартирами в новом жилом комплексе будут обеспечены семьи вынужденных переселенцев, временно расселенных в настоящее время в общежитиях и других административных зданиях города Сумгайыт и на территории Абшеронского района.

24 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк", заложенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе города Баку.

Общая площадь жилого комплекса составляет 6,4 гектара. Заказчиком проекта является "Паша Холдинг", а подрядчиком - ЖСК "Кристалл Абшерон". Фундамент жилого комплекса был заложен 30 мая 2017 года с участием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Строительные работы были осуществлены на высоком уровне и завершились в мае этого года.

По проекту были построены одиннадцать двухблочных, девятиэтажных, 1026-квартирных жилых зданий. В жилой комплекс входят трехэтажное здание школы и детский сад. В новом жилом комплексе созданы и другие необходимые инфраструктурные объекты - ритуальный дом на 350 мест, почта, медицинский пункт, полицейский участок и жилищно-эксплуатационное управление. На территории построена подстанция на 35 тысяч киловатт, созданы парк отдыха, детские площадки. При возведении комплекса особое внимание было уделено сооружению систем электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и орошения, сети связи и телевидения, была создана канализационная сеть.

Кроме того, в абшеронских поселках Масазыр, Мехтиабад, а также в поселке Рамана Сабунчинского района вынужденным переселенцам было предоставлено 470 квартир. Также завершилось переселение семей вынужденных переселенцев из недостроенного здания Станции скорой медицинской помощи на территории 9-го микрорайона в Бинагадинском районе в 465 квартир, приобретенных Фондом Гейдара Алиева.

В результате процесса, начавшегося с ликвидации в 2007 году 12 палаточных лагерей в стране, для беженцев и вынужденных переселенцев на сегодняшний день возведены современные поселки и состоящие из многоэтажных зданий жилые комплексы, общая жилая площадь которых составляет 3,5 миллиона квадратных метров. Число вынужденных переселенцев, обеспеченных домами и квартирами, достигает 300 тысяч, что означает 53500 семей.

В целом, на сегодняшний день для решения социальных проблем этой категории людей израсходованы средства в размере 7,1 миллиарда манатов. Фонд социального развития вынужденных переселенцев предоставил 24 тысячам вынужденных переселенцев микрокредиты на сумму 14,8 миллиона манатов, а Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил 2 тысячам 74 предпринимателям из числа вынужденных переселенцев льготные кредиты на сумму 44,3 миллиона манатов. Большинство микрокредитов направлено в сельское хозяйство - на проекты, связанные с земледелием, животноводством, растениеводством, пчеловодством. За минувший период 200 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены постоянной работой в бюджетных организациях и других сферах. Таким образом, уровень бедности среди вынужденных переселенцев сократился за последние 15 лет с 75 до 12 процентов.

В настоящее время строятся новые поселки для вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе, в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района и жилом массиве Гарадагского района Баку, в Ширване и Бейлагане. В результате этих мероприятий будет обеспечено решение бытовых проблем вынужденных переселенцев.

Безусловно, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подходят к решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев со всем вниманием и, что особенно ценно, проявляют отнюдь не формальное, а глубоко личное участие. Примечательно, что Мехрибан Алиева, став Первым вице-президентом, свое первое совещание посвятила вопросу переселения семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях Баку и Сумгайыта.

Все это подтверждает, что Президент Ильхам Алиев с особой заботой подходит к решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, данный вопрос постоянно находится в центре его внимания. Глава государства определил решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев как одно из основных направлений социальной политики государства. В последние годы для беженцев и вынужденных переселенцев возведены поселки, построены многоэтажные здания, оснащенные всей необходимой инфраструктурой, принят ряд важных мер по обеспечению здоровья беженцев и вынужденных переселенцев, улучшению их социального положения, повышению занятости, решению других вопросов. Свой вклад в эту работу вносят также проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева. В целом, меры, принимаемые Азербайджанским государством в области решения социальных вопросов беженцев и вынужденных переселенцев, являются уникальной практикой в мире. Она используется и высоко оценивается всеми международными организациями.

Сабухи Иманов