В Армении хотят восстановить цензуру в СМИ?
26 января 2019 11:07 219
Против свободы прессы началась организованная кампания с известными участниками и очевидной целью. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Агаси Енокян, передает Day.Az со ссылкой на News.am.
Он, в частности, отметил: "На самом деле и действующего законодательства достаточно для наказания конкретного человека и конкретной организации за ложную информацию. Но нет, бывшие журналисты, которые моментально стали политическими деятелями, обеспокоенными проблемами нации, хотят создать внесудебные механизмы, возможно, восстановить и цензуру, инквизицию".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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