В Армении хотят восстановить цензуру в СМИ?

Против свободы прессы началась организованная кампания с известными участниками и очевидной целью. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Агаси Енокян, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

Он, в частности, отметил: "На самом деле и действующего законодательства достаточно для наказания конкретного человека и конкретной организации за ложную информацию. Но нет, бывшие журналисты, которые моментально стали политическими деятелями, обеспокоенными проблемами нации, хотят создать внесудебные механизмы, возможно, восстановить и цензуру, инквизицию".