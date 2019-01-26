Минута бесславия лицемера Али Керимли

Новейшая история убедительно продемонстрировала миру, что практически всегда в результате беспорядков и смуты власть переходит к радикальным силам, не брезгующим методами террора в отношении мирного населения. Однако щедрые западные блага и посулы затмевают разум, и "лидеры" радикальной оппозиции вместе с так называемыми "политэмигрантами" самозабвенно роют сами себе могилу, не заботясь о завтрашнем дне.

Они, безусловно, не бескорыстно, попросту выполняют политический заказ внешних сил, цель которых - внести смятение и разброд среди населения Азербайджана. Они относятся к тому типу людей, которые постоянно ноют, и всегда у них кто-то виноват. Как правило, во всех своих неудачах они обвиняют власти, стараясь навязывать свое мнение остальным. Они не пытаются изменить свою жизнь, поменять работу, да просто само отношение к жизни. Ибо уже выработалась окостенелая привычка винить всех в своих проблемах. Очень удобная позиция.

Однако, возвращаясь к радикальной оппозиции, нельзя не отметить крайний цинизм и порочность ее псевдодемократической позиции. По сути, они своей коллаборационистской деятельностью умышленно несут угрозу не только привычному образу жизни сограждан, но и их физическому существованию.

Говоря о радикальной оппозиции в Азербайджане, в первую очередь, перед глазами всплывает лидер ПНФА и так называемого "Нацсовета" Али Керимли. Удивительно, до какой степени этот человек ненавидит свою страну. Пожалуй, в этих низких чувствах он мог бы посоперничать с недругами Азербайджана, и еще неизвестно, кто бы победил.

Сегодня Али Керимли нарасхват у осевших заграницей так называемых "политэмигрантов", которые открыли свои каналы в соцсетях, посредством которых обливают грязью нашу страну. Когда еще такое счастье выпадет, вот и пользуется Керимли этой последней возможностью вовсю.

Раздает он интервью, уже наверняка подумывая о "взлете" своей "политической карьеры". Ведь, то, что целью нынешней активизации лидера ПНФА является именно власть, а не благополучие народа, совершенно очевидно. Цель конкретная - воспользоваться ситуацией и дестабилизировать страну. А что там потом будет со страной, это уже не важно.

Как не было важно в начале 90-х, когда Азербайджанское государство чуть не прекратило свое существование из-за того, что у власти оказались случайные люди, вроде Али Керимли. Если он думает, что сегодня о том его позоре все забыли, он сильно ошибается.

Интересно, что преступная демагогия главы ПНФА и других его соратников по развалу Азербайджана звучит на фоне действий государства, которое без лишних нервов и слов оперативно разруливает любую ситуацию.

Радикалы паразитируют, всякий раз поднимая голову, когда, по их мнению, приходит пора делать ставки. Однако ставки в этой грязной игре делаются не собственными интересами, а интересами страны и народа. Эти деятели продают будущее Азербайджана за минуту мнимого триумфа, которого никто, кроме них самих, и не заметит.

Впрочем, при всем желании "лидеры" радикальной оппозиции не смогут получить поддержку граждан и довести ситуацию в Азербайджане до нужного им состояния.

И "лидеры" Национального совета, и "мученики-отщепенцы" знают, что их деятельность давно потерпела фиаско, но до сих пор не хотят этого признавать. Если признают, то потеряют все, что для них является самым важным в жизни - деньги. Вот и своими призывами они заставляют самых рьяных сторонников выходить на митинги, чтобы те отрабатывали для своих "лидеров" очередной куш.

Сабухи Иманов