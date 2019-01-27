Вовин сын: глубинный смысл провального московского визита Пашиняна

Это был один из самых наглядных примеров того, что называют политической экзекуцией. Подвергнут ей был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он посетил Москву, дабы принять участие в церемонии передачи РА председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Повод, сразу скажем, не ахти какой. Ротация в ЕАЭС происходит вне зависимости от того, согласен с нею Никол или нет и принимает ли он участие в такого рода церемониях.

Но, и ежу понятно, что в Москву Пашинян летел вовсе не ради того, чтобы речь толкнуть, а дабы с президентом России Владимиром Путиным встретиться. Все эти встречи очень важны для Никола. Особенно сейчас, когда его рейтинг начал падать и падение это будет продолжаться, ибо никаких реальных достижений у новой армянской власти нет, а вот проблем и ошибок она накопила чрезмерно. Что остается делать Пашиняну? Создавать видимость прорывов хоть в каком-то направлении.

Для того, собственно, он и поехал в Давос, на Всемирный экономический форум. Ничего путного из этого его вояжа, ясное дело, не получилось - никто не проявил желания и готовности осыпать Армению миллиардами евро инвестиций и прочей помощи. Вся эта тенденция, я говорю об отсутствии многомиллиардной финансовой помощи от Запада, на которую так рассчитывали в Ереване, уже стала одной из основных тем в армянской прессе. Новую армянскую власть винят в том, что она не сумела монетизировать итоги "бархатной революции", попутно огрызаясь на "скупость" Запада.

Так или иначе, не солоно хлебавши в Давосе, Пашинян направился в Москву. И не успел он туда прибыть, как было объявлено, что о его встрече с Путиным и речи быть не может. У президента России есть дела и поважнее. В итоге, Никол так и не был удостоен рандеву с главой российского государства. А с кем он таки встретился? Например, с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Причем, что особенно важно, состоялась она по просьбе армянской стороны, которой хотелось хоть так сохранить лицо.

Но каков был итог этой встречи? Никаков. По ее итогам было сообщено, что главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия. То есть, просто мило пообщались, не приняв никаких решений. Такие рандеву принято называть встречами ради встреч. И это явно не тот результат, с которым Пашинян хотел бы улететь из Москвы.

Да, там у него были еще встречи. Например, с бывшим премьер-министром РА Тиграном Саркисяном, который будет представлять РА в ЕАЭС. Что, кстати, также весьма забавно. Ведь Тигран является гармоничной частью той самой власти, свержение которой Пашинян считает своей заслугой. Поистине, крайне "специфичны" итоги шоу, именуемого "бархатной революцией" в РА. Осталось теперь еще и с Роберта Кочаряна все обвинения снять и сосем все будет логично, хоть и комично.

В любом случае не понятно, стоило ли Пашиняну лететь в Москву, дабы встретиться с Тиграном Саркисяном?.. Да, Никол еще удостоился встречи и с Никитой Исаевым - молодым российским экономистом и политиком. Но и это еще не все. Пашинян, оказавшись на мероприятии ЕАЭС, с невиданной смелостью заявил, что Армения никуда из ЕАЭС выходить не собирается. Вот так, через год с небольшим, Никол ответил самому себе. Ведь, в свое время именно он, как и его коллеги по оппозиции, ныне ставшие армянской властью, на всех углах кричали о необходимости выхода Армении из ТС и Е АЭС. Тогда, правда, Никол был, без бороды. Сейчас он с бородой. Наверное, все дело в этом. Ну не обвинять же мне Воваевича в банальном саморазоблачении?!

Да, именно Воваевича. Никол, оказавшись в Москве, счел своим долгом внести ясность в судьбоносный вопрос, касающийся правильности произношения его отчества. Он мужественно заявил, что его папа вовсе никакой не Владимир, а полноценный армянский Вова. Так, мол, многих в РА зовут.

Это признание, вне всякого сомнения, наполнило огромным смыслом визит Пашиняна в Москву. Вот, оказывается, зачем ему стоило посещать столицу России! Это же все в корне меняет! Будущее Армении вообще и в рамках ЕАЭС теперь прояснилось. Глядишь, и цена на газ для РА изменится. Что дальше? Ну, можно, например, поездить и по иным странам, указывая на разницу между Вовой и Владимиром. А потом можно снова вернуться в РФ, чтобы пояснить, что его не Николаем зовут, а Николом.

Хотя бы так. Иначе слишком очевидно, что Пашинян уже всем смертельно надоел.

Акпер Гасанов