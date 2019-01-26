Еще один крупный коррупционер сбежал из Армении

Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении, экс-депутат парламента Мигран Погосян, по некоторой информации, покинул Армению.

Об этом пишет газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), передает Day.Az.

Изданию стало известно, что Погосян уже некоторое время не живет в своем роскошном особняке, расположенном на территории "Монумента". Журналисты газеты отправились "разведать" особняк, и один из домработников сказал, что жильцы "сейчас на работе". Работник при этом не уточнил, кто здесь живет и когда они вернутся.

На днях стало известно, что Специальная следственная служба вновь расследует дело с участием Погосяна, более известного как "Кетрини Мигран".