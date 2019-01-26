В Армении после 44 дней голодовки протеста умер заключенный

Пока ангажированные европейские правозащитники и прочие горлопаны заняты выдумыванием голодовок и прочих акций со стороны якобы "политзаключенных" в Азербайджане, в Армении в тюрьме "Нубарашен" после длительной голодовки скончался никем не замеченный и никому не интересный политик Мгер Егиазарян.

Мужчина голодал 44 дня, и никому в евроструктурах и правозащитных организациях не было до этого дела. Наверно, потому что он не "боролся против властей", а просто был не согласен с обвинением и приговором. А если голодающий заключенный не выдвигает политических лозунгов, то ему можно и умереть.

По сообщению армянских СМИ, Мгер Егиазарян был задержан в декабре. Согласно сообщению СНБ, вице-председатель партии "Армянские орлы. Единая Армения", ответственный по сайту Haynews.am Мгер Егиазарян с февраля 2014 г по октябрь 2018 г. лично или посредством других лиц, злоупотребив доверием ряда граждан, в том числе военнослужащих, под предлогом устройства на работу или продвижения по службе, выманил суммы в размере от 180 тысяч драмов до 10 тысяч долларов - всего 4 млн. 775 тысяч драмов. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 178 и п.1 ч.3 статьи 34-312 УК.

Насколько виновен был Егиазарян в инкриминируемых ему преступлениях, судить не будем. На это есть следствие. Западные правозащитники безразличны к судьбе как виновных, так и безвинно осужденных граждан Армении. Они принципиально игнорируют происходящее в пенитенциарной системе этой страны, и так было всегда.

Егиазарян был неинтересен "демократиям" Запада потому, что Западу неинтересна сама Армения. И в этом большой плюс для властей и большое несчастье для армянских политзаключенных, которых даже после широкой амнистии в этой стране наберется достаточно.

Зульфугар Ибрагимов