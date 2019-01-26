Забота о гражданах страны как главная цель масштабных реформ в Азербайджане

Сегодня Азербайджан блестяще утверждается среди сильных государств мира, в том числе, ставя во главу угла структурные преобразования государственного управления. Эти масштабные реформы, проводимые в стране, направлены на то, чтобы развиваться еще эффективнее, с прицелом на дальнейшие достижения во всех сферах жизни.

Компактность, экономичность и эффективность - "три кита", на которых зиждется государственная программа. Очевидно, что масштабная оптимизация однозначно подразумевает определенные сокращения в государственном секторе. Так происходит везде. Во многих странах мира, даже в благополучной, как принято считать, Европе. Такие, зачастую, неизбежные меры приводят к тому, что множество работников, порой коллективы целых предприятий и ведомств в одночасье лишаются работы и отдаются на произвол судьбы. Обездоленные нередко отвечают акциями протеста, в обществе растет число недовольных властью, стабильность оказывается под угрозой. Так, в конце прошлого года в результате ликвидации ряда предприятий в Армении были сокращены тысячи работников. Можно представить себе, в каком отчаянии им пришлось встречать Новый год. Таковы, к сожалению, правила неумолимой рыночной экономики, очевидно наиболее жесткой, но по мнению специалистов, самой эффективной формы хозяйствования в мире. Тем не менее, в Азербайджане мы наблюдаем иное - так называемый капитализм "с человеческим лицом". Мы становимся свидетелями того, как руководство, в соответствии с курсом на обеспечение благосостояния граждан, прилагает все усилия, чтобы потеря рабочих мест системно компенсировалась в других сферах занятости. Ни для кого не секрет, что гуманитарный и социальный фактор, с привязкой к принципу сохранения бесценного человеческого капитала, традиционно остается в центре внимания первых лиц АР.

Так, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников ООО "Отряд военизированной охраны" с условием восстановления трудовых прав уволенных. Указание Первой леди было сразу принято к исполнению руководством компании. Как сообщается, была незамедлительно создана специальная комиссия с тем, чтобы в короткий срок обеспечить указанных лиц работой в структурных отделениях ОАО в городе Мингячевир. Речь идет о множестве лиц, уволенных после аварии, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в Мингячевире, в связи с передачей ее стратегических объектов в ведение охранной полиции МВД для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера.

Собственно, вышеупомянутое указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на фоне ее многообразной и активной деятельности лишь капля в море. Первая леди Азербайджана, наряду с другими немалыми достоинствами - человек неравнодушный, тонкий и отзывчивый, чутко реагирующий на просьбы о помощи. Мехрибан Алиева постоянно помогает нуждающимся, не откладывая необходимые шаги в долгий ящик. Государственная забота о беженцах и вынужденных переселенцах, амнистии заключенных, прославление на международной арене богатейшего культурного наследия Азербайджана, в том числе в сотрудничестве с ЮНЕСКО, развитие культуры и образования в рамках государственных программ и проектов Фонда Гейдара Алиева, забота о молодежи, сиротах и брошенных детях - таков далеко не полный список, без преувеличения, славных деяний Первого вице-президента страны.

Забота о гражданах страны, несомненно, полная человеческого участия, приоритетов политики Президента Ильхама Алиева, политической дальновидности и прагматизму которого наша страна обязана своими высокими достижениями. Так, выступая в четверг на церемонии открытия после капитальной реконструкции НИИ овощеводства и комплекса по производству семян картофеля и овощей Министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги, Президент подробно рассказал о структурных преобразованиях в сельском хозяйстве и не смог обойти животрепещущую тему трудоустройства людей, попавших под сокращение. "Должен также подчеркнуть, что граждане, работавшие в сокращенных структурах, будут обеспечены работой в действующих структурах. В сельском хозяйстве никаких сокращений не ожидается, другим структурам также поручено, чтобы реформы не приводили к сокращениям. То есть, пусть граждане, работающие в этих учреждениях, службах, агентствах, знают, что их занятость постоянно находится в центре внимания", - сказал Президент.

Собственно, гражданам Азербайджана действительно повезло с руководством. Страна развивается и богатеет, все более расширяет географию международного сотрудничества, безусловно, благодаря разумной политике властей. Малоизвестная в мире еще пару десятилетий наша страна сегодня взаимодействует на равных со многими государствами мира, включая глобальные центры силы, как Вашингтон, Москва и Брюссель, успешно реализует региональные и трансрегиональные транспортно-энергетические мегапроекты, участвует и принимает у себя авторитетные конференции и фестивали. В планах руководства лидерство, или, по крайней мере, высокое соответствие передовым трендам, в том числе, в сфере научно-технического прогресса, и как результат повышение экономического благосостояния, укрепление национальной безопасности и обеспечение интересов в области геополитики. При всем при этом, забота о населении остается приоритетом государства. И это связано не только с гуманизмом и человеческим участием руководства государства. Присутствует и вполне тривиальный расчет. Ведь сегодня международное соперничество в области научно-технического развития нередко сравнивают с военными действиями, в которых роль "солдат" - работников самых различных отраслей - переоценить невозможно. Вот и выходит, что неустанная забота о благосостоянии населения - неотъемлемый элемент эффективного государственного управления, к которому сегодня неудержимо стремится Азербайджан.

Сабухи Иманов