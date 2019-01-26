Али Ахмедов: Порой соцсети в Азербайджане превращаются в инструмент морального террора, оскорблений

Порой социальные сети в Азербайджане превращаются в инструмент морального террора, оскорблений.

Об этом вице-премьер, исполнительный секретарь - зампред правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сказал на конференции "Социальные сети и современная молодежь", проводимой Молодежным объединением ПЕА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что социальные сети глубоко вошли в нашу жизнь и оказывают серьезное влияние на нее. Безусловно, необходимо признать и положительные стороны этого влияния. "Однако, с сожалением необходимо признать, что в ряде случаев, прикрываясь свободой слова и мнения, социальные сети используются в других целях и с иными намерениями. Хотелось бы, чтобы каждый из пользователей соцсетей, используя эту возможность для свободы слова и прессы, не забывали нравственные ценности, соблюдали правила этики, а не использовали их как средство морального террора и оскорблений", - отметил Ахмедов.

Зампред ПЕА с чувством сожаления подчеркнул, что в ряде случаев политическая борьба в Азербайджане принимает безнравственную форму: "В некоторых случаях оппозиционная идеология проявляется в форме неуважения нравственных ценностей".