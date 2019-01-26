Вице-премьер о недавнем митинге т.н. Нацсовета

Состоявшийся 19 января в Баку митинг ряда радикально-оппозиционных партий и объединений, входящих в структуру, называющую себя "Национальный совет демократических сил", показал, что азербайджанское общество не пойдет за теми, кто утратил нравственные ценности. Об этом сказал журналистам вице-премьер Али Ахмедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что политикой можно заниматься в рамках норм политической этики. "В этом смысле, если митинги, либо другие акции будут проводиться в рамках указанных норм, то возражений не будет. Критиковать - естественное право оппозиции, но использовать вместо критики оскорбления и ругань, возмутительно. И подобным поведением эти лица показывают, какими нравственными качествами они обладают", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что проведенный 19 января митинг показал, что люди не поддержали идеи оппозиции. "Несмотря на то, что оппозиция руководствовалась тем, что в митинге участвовало больше людей, чем в предыдущем собрании, и представляли себя победителями, в действительности лишь небольшая часть десятимиллионного азербайджанского общества ответила на призывы организаторов и пришла на митинг, что говорит о том, что оппозиция полностью лишилась социальной опоры. И это естественно, потому что обладающее высокими моральными качествами азербайджанское общество не шло и не будет идти за утратившими нравственные ценности лицами", - подчеркнул Ахмедов.