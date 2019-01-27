ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ашагы Аскипара Газахского района, Гаджаллы, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Новрузлу Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.