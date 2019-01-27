Всеволод Юренко: для Рудольфа Иванова Баку был родным городом
27 января 2019 13:30 199
На 88-м году скончался российский публицист, писатель, историк-кавказовед, профессор Рудольф Николаевич Иванов.
Всеволод Юренко поделился воспоминаниями о Рудольфе Иванове, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.
Он был автором 27 книг, в том числе по истории Российской империи и Кавказа, более 200 статей и очерков.
Рудольф Иванов являлся членом союзов писателей России и Азербайджана, Союза журналистов Москвы, действительным членом негосударственной Международной академии информатизации, почетным доктором Института истории НАН АР и Нахчыванского Госуниверситета АР. Был кавалером азербайджанского ордена "Достлуг".
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