Виктор Глоба: уход Рудольфа Иванова - огромная потеря для России, Азербайджана и всего Кавказа - ВИДЕО

27 января 2019 16:20

На 88-м году скончался российский публицист, писатель, историк-кавказовед, профессор Рудольф Николаевич Иванов.

Виктор Глоба поделился воспоминаниями о Рудольфе Иванове, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

Он был автором 27 книг, в том числе по истории Российской империи и Кавказа, более 200 статей и очерков.

Рудольф Иванов являлся членом союзов писателей России и Азербайджана, Союза журналистов Москвы, действительным членом негосударственной Международной академии информатизации, почетным доктором Института истории НАН АР и Нахчыванского Госуниверситета АР. Был кавалером азербайджанского ордена "Достлуг".

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Виктор Глоба: уход Рудольфа Иванова - огромная потеря для России, Азербайджана и всего Кавказа

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