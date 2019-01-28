Азербайджан усиливает позиции в Европе

Азербайджан продолжает активные переговоры по поставкам газа в балканские страны, сказал в интервью Trend советник посольства Азербайджана в Сербии Махир Джафаров, передает Day.Az.

Советник выразил надежду, что Сербия также как и Черногория, Босния и Герцеговина, начнет соответствующие переговоры с Азербайджаном о закупках газа.

"Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, будучи кандидатами на вступление в Европейский союз, ответственны за выполнение требований по диверсификации источников энергии. Эти требования, в свою очередь, создают перспективы для закупки этими странами азербайджанского газа через Трансадриатический трубопровод", - сказал советник.

Джафаров напомнил, что в 2020 году азербайджанский газ планируется поставлять в Грецию и Болгарию. Также подписан меморандум взаимопонимания на строительство газопровода между Болгарией и Сербией.

Азербайджан важен для Европы

Комментируя решение Черногории открыть представительство в Баку, советник напомнил, что оно было принято в декабре прошлого года на 103-й сессии правительства под председательством премьер-министра этой страны Душко Марковича.

Джафаров подчеркнул важность того, что Черногория, будучи европейской страной, открывает в Баку свое дипломатическое представительство.

"Это событие является результатом успешной внешней политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и еще одним подтверждением того, что наша страна имеет важное значение для европейского пространства", - сказал советник.

Пресечение армянских провокаций в Европе

К большому сожалению, никто не застрахован от провокаций сепаратистского режима, отметил советник.

"Мы видим как сепаратистский режим активизировался на европейском пространстве и Сербия не исключение", - отметил Джафаров.

Представитель посольства рассказал об одном подобном случае, который произошел в июне 2018 года.

"Посольство Азербайджана в Сербии узнало, что в магазине под названием "Armenian Flavours" в Duty Free аэропорта имени Николы Теслы в Белграде продаются вино, коньяк, водка и другие спиртные напитки, производящиеся сепаратистами на оккупированных территориях Азербайджана. Эта продукция выпускалась под брендом т.н. "artsakh". Мы обратились в государственные органы Сербии и сообщили, что правительство Азербайджана категорически против продажи товаров, производимых на оккупированных исторических территориях Азербайджана, которым Армения присвоила выдуманные названия. Такие факты угрожают территориальной целостности и суверенитету нашей страны", - сказал советник.

Джафаров отметил, что сербской стороне также напомнили о соответствующем пункте подписанного в мае 2018 года главами обеих стран "Совместного плана действий по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Сербией", который не допускает продажу в Сербии товаров и услуг, производимых на оккупированных территориях Азербайджана.

В результате неотложных мер, подчеркнул советник, эта продукция раз и навсегда была убрана с полок "Duty Free" в аэропорту Белграда и в целом на территории Сербии.

О поддержке живущих на Балканах азербайджанцев

Как отметил Джафаров, посольство постоянно налаживает связи с живущими в Сербии и на западных Балканах азербайджанцами, приглашает их участвовать в мероприятиях, проводимых посольством, а также постоянно доносит до их сведения подробную информацию о событиях, происходящих в Азербайджане.

"Следует также отметить, что мы создаем тесные контакты с нашими студентами, обучающимися в этих странах, живущими и работающими там соотечественниками, интересуемся каждым из них индивидуально, на месте знакомимся с условиями образования, работы и проживания, а также оказываем в рамках имеющихся возможностей свою поддержку", - сказал Джафаров.

Советник подчеркнул, что вся проводимая работа основывается на поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед действующими за рубежом посольствами и представительствами задачах по заботе и вниманию к каждому проживающему за рубежом азербайджанцу.