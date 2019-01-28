Азербайджан примет участие в заседаниях ПА "Евронест"
Глава делегации Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в Парламентской ассамблее "Евронест" Сахиба Гафарова, депутаты Джаваншир Фейзиев, Азер Керимли, Малахат Ибрагимгызы, Таир Миркишили примут участие в заседаниях комитетов структуры в Брюсселе. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.
Обсуждения состоятся на темы инноваций и реформ в сфере образования в странах ЕС и "Восточного партнерства", упрощения цифровизации с целью стимулирования экономического роста в странах ЕС и "Восточного партнерства", парламентского контроля как средства укрепления демократии и эффективности государственных структур в странах "Восточного партнерства" и по другим вопросам.
Наряду с заседаниями комитетов, депутаты примут участие и в заседании Рабочей группы по Беларуси.
Члены азербайджанской делегации выступят по вопросам, которые будут подняты на заседаниях.
Визит завершится 31 января.
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