Российские СМИ: У Пашиняна комплекс уличного политика и он ревнует

Журналист Армен Мартиросян, недавно побывавший в Ереване, поделился впечатлениями с российским ресурсом "ПолитНавигатором".

По его словам, в Армении, где вся власть с недавних пор принадлежит команде лидера ереванского майдана Никола Пашиняна, растет недовольство населения неопытностью революционеров, нескончаемыми скандалами, избирательным правосудием и сложным экономическим положением страны.

На данном этапе трудно говорить о каких-то глобальных достижениях и переменах, отметил Мартиросян.

"С самого начала программа Никола Пашиняна сводилась к двум основным пунктам: борьба с коррупцией и провозглашение верховенства закона. Программа получила одобрение парламента, после этого началась борьба против теневой экономики и монополий. В итоге получилось по форме знаменитой фразы Черномырдина "Хотели как лучше - получилось как всегда"", - констатировал журналист.

Касаясь громких дел Роберта Кочаряна и Манвела Григоряна, Мартиросян высказал мнение, что все это выглядит фарсом. По факту, у фигурантов просто берут откупные от уголовных дел и оставляют в покое.

Прошелся собеседник "ПолитНавигатора" и по команде Никола Пашиняна, сделав ряд примечательных замечаний:

"Вслед за новым премьером к власти пришли и недавние революционеры - самоуверенные, амбициозные, но в чем-то недостаточно опытные, а в чем-то и вообще без какого-то опыта управления.

Неопытность новых чиновников начинает ощущаться - невнятные действия, высказывания, популизм, но очень мало каких-то реальных шагов по преобразованиям в стране... Сейчас идет набор на высокие должности людей с улицы. Тех, кто был рядом с Пашиняном. И вновь набирает оборот привлечение к власти людей по-кумовству"

Интересно, что о проблемах премьер-министра Армении с командой говорили и в российском радоэфире.

На днях о том, что у Пашиняна "беда с командой советников" заявил в эфире государственной радиостанции "Вести FM" в программе "Бывшие" директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов.

Мартынов считает, что Николу Пашиняну повезло, что сегодня президентом Армении является опытный дипломат и политик Армен Саркисян.

"Однако, как мне рассказывают армянские коллеги, у них не сложились отношения. Почему, не знаю. Видимо, это такая ревность, связанная с тем, что тот человек (Армен Саркисян - ред.) самодостаточный, достигший всего поступательно, как и нужно, будучи профессором физики, состоялся как советский ученый, а в новые времена уже как политик, дипломат, премьер-министр и сегодня президент. Это (у Пашиняна - ред.) комплекс уличного политика, который резко и на хлопок все получил, но в душе-то он понимает, что там пустота - нет ни опыта, ни знаний, ни какой-то стратегии", - считает Мартынов.

Во время эфира участники программы также вспомнили о странном поведении Пашиняна в Москве и его невразумительном выступлении на мероприятии Евразийской экономической комиссии в качестве главы страны, которой перешло председательство в ЕАЭС.

"Это вообще за гранью, - сказал Мартынов. - Там же как раз армянское председательство. И он вполне публично, под камеры, предался откровениям: да, мол, как я считал раньше, когда был депутатом от партии "Елк" ("Выход"), я голосовал против вступления Армении в союзы, за выход из ОДКБ, потому что, все это непонятно, сомнительно... Слушай, ты лидер страны, ты приехал на заседание евразийской комиссии, а у тебя такой поток сознания. И это при том, что для Армении, при всех издержках организации, членство в ЕАЭС дало значительную прибавку к экономике", - цитирует eadaily.com.

Султан Керим