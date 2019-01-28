Зрелище для голодающих в оккупированном Карабахе - кому это нужно в Европе?

Определились основные участники фейкового мероприятия под названием "чемпионат Европы среди сборных непризнанных стран", которое пройдет на оккупированных территориях Азербайджана, то есть в Карабахе в июне.

Оказывается, на футбольном небосклоне существует такая структура, как Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Образовалась она в 2013 году в Швеции (там же находится штаб-квартира) и заявляет о своей полной политической нейтральности. С тех пор организация провела аж целый "кубок мира". Нынешний "кубок Европы" пройдет в оккупированном Карабахе.

Отметим, что предыдущие состязания ConIFA провела в Швеции, в городе Эстерсунде. Это обычный шведский город, не имеющий сепаратистских устремлений, но имеющий футбольную команду, выигравшую в 2017 году Кубок Швеции. Очень мило. Непонятно только, почему Швеция взяла на себя инициативу поддержки сепаратистов в других частях мира и даже организует для них "чемпионаты". И ладно если бы они проходили на нейтральных территориях. Какая была необходимость устраивать сепаратистское сборище в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе? Ведь это не Лапландия или Секейский край, где не было войн и этнических чисток, это место, где пролились реки крови и где в любой момент может вспыхнуть новая война.

Интересно было бы услышать ответ на этот вопрос.

То, что жители Карабаха хотят играть в футбол, это не проблема. Пусть себе играют. Погонять мяч - это, может быть, единственное развлечение для населения в зоне оккупации, своеобразный "символ государственности".

Наверняка, в сепаратистском образовании сейчас радостный ажиотаж. А как же, ведь столько иностранцев вдруг съедутся в Карабах, не подозревая, что едут в зону боевых действий и оккупации. Для них, вероятно, даже уложат асфальт у местного стадиона. Того самого, о котором в прошлом мае писало Associated Press. Агентство констатировало, что у местной "команды" есть форма, но нет ни нормального стадиона, ни соперников. Associated Press сокрушалось по поводу того, что УЕФА не разрешает этой "команде" участвовать в каких-либо официальных соревнованиях. Вот и остаются ей игры непризнанных образований и панармянские игры.

"УЕФА и ФИФА проводят общую политику, запрещающую командам участвовать в соревнованиях, если они не представляют международно признанную страну или территорию. Эта политика была ослаблена, когда Гибралтар и Косово присоединились к ФИФА в 2016 году, несмотря на то, что были лишь частично признаны", - пишет издание, добавляя, что все запросы НК стать членом УЕФА были безуспешными.

"Реальность игры в футбол в Нагорном Карабахе сильно отличается от блеска Лиги чемпионов, - писала Associated Press. - Дорога из грязи ведет к входу на стадион Степанакерта (Ханкенди - ред.), а старый автомобиль "Лада" припаркован на трассе, окружающей поле. Металлические отходы ржавеют на краю трибуны"...

Вот такая грустная картина ждет уже разбитых по группам участников этого непонятного, с позволения сказать, турнира, участие в котором не дает даже морального удовлетворения.

Тем не менее, если такая провокация устраивается в азербайджанском Нагорном Карабахе, оккупированном Арменией в результате кровопролитной войны, значит, это кому-нибудь нужно. Кому и кто в данном случае лоббирует интересы армянских сепаратистов, думается вскорости станет ясно.

Зульфугар Ибрагимов