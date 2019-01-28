PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Новый видеопроект

АМИ Trend, начиная с этой недели, представляет новый видеопроект под названием "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah", передает Day.Az.

Проект будет повествовать о работе, проделанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, реформах, реализованных главой государства, и последовавшем за всем этим развитии во всех сферах страны.

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