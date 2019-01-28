Президент Ильхам Алиев: Отсутствие правил или их нарушение чревато последствиями - Интервью "Россия-1"

28 января 2019 14:03

Отсутствие правил или их нарушение, конечно же, чревато последствиями.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 1" в Давосе.

"То есть, нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами. Наоборот, это приводит к определенным конфликтам, к определенным сложностям, напряжению в отношениях между многими странами", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что печально наблюдать сегодняшнюю картину.

"Это касается и, как я сказал, международных вопросов и вопросов, связанных с экономической проблематикой. И подрывается доверие, подрывается предсказуемость, и сложнее становится вести бизнес", - сказал глава государства.

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