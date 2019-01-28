Карабахское урегулирование в 2019 году: армянские мифы и азербайджанские реалии

Встреча глав Азербайджана и Армении стала для наших соседей громом среди ясного неба. В экспертном сообществе поняли, что начались какие-то процессы, пока еще скрытые от обществ, но для способного к логическому мышлению человека не такие уж туманные.

Армянское общество отвлекается на второстепенные вопросы, несмотря на наличие стратегически важных задач. Такое мнение высказал армянским журналистам политтехнолог Виген Акопян.

"В СМИ и социальных сетях обсуждается множество тем, имеющих сиюминутное значение. Среди них - не только банальный вопрос завышенных премий (который нельзя превращать в тренд недели), но и другие "темы-жвачки", например, освобождение/арест того или иного человека", - считает Акопян.

Между тем, серьезные проблемы, стоящие сегодня перед государством, упускаются из виду и не обсуждаются на этих площадках. Политтехнолог не исключает, что некоторым группам как во власти (которая неоднородна), так и в оппозиции выгодно, чтобы внимание общества было сосредоточено на темах-однодневках.

Куда более важная тема - урегулирование карабахского конфликта, вокруг которого идут какие-то процессы. Причем, как считает Акопян, информационные "сливы" и вбросы больше напоминают попытку давления на власти. Они направлены, в том числе, на вызов недоверия в обществе, нервозности во власти, считает он.

"Вижу, что идет некий процесс, есть геополитические центры, заинтересованные в ускорении переговоров. По их мнению, высокий рейтинг армянского премьера можно использовать для реализации тех или иных "непопулярных шагов"", - полагает Акопян.

Армянский эксперт, несомненно, прав, полагая, что вокруг карабахского урегулирования идут какие-то процессы. Процессы идут, и это видно невооруженным глазом. Акопян также не ошибается, говоря о попытках отвлечь внимание армянского общества от карабахского вопроса. Ответ на вопрос "почему" кроется в тех самых начавшихся процессах и в их сути. Хотя конкретных деталей не знает никто, ясно, что процесс развивается не в самом выгодном армянской стороне свете. Поэтому отвлечение внимания армянского общества, к сожалению, до предела зомбированного националистической идеологией и продуктами мифотворчества, необходимо. Находясь на нижнем пределе нормального существования, оно все еще не способно в основной своей массе осознать, что скорейшее урегулирование конфликта и достижение мира в интересах, в первую очередь, армянского народа.

Еще нашим соседям следует осознать, что урегулирования по-армянски быть не может и переговоры на условиях продолжения оккупации вестись со стороны Азербайджана не будут. Если обсуждения начались, и если они активизировались, значит, разговоры идут не в удобном для оккупантов русле. Сколько бы ни успокаивали армянскую строну всевозможные эксперты, в том числе из России (имеющей в данном случае свой интерес), Азербайджан полностью готов к освобождению своих территорий военным путем. Азербайджанская армия в разы превосходит оккупационные силы, и чтобы достичь этого уровня, Армении потребуются годы, которых у нее нет.

Кроме того, как показали прошедшие десятилетия, Азербайджан способен прекрасно жить и развиваться и в условиях продолжения оккупации Арменией части своих территорий. Конечно, если бы факт агрессии был устранен и в регионе воцарился мир, это развитие было бы еще более активным и разносторонним.

Что касается Армении, так сказать "страны-победителя", то своей агрессией против Азербайджана она получила только временное моральное удовлетворение, но и оно уже идет на спад. Оккупированные территории так и остались де-юре за Азербайджаном и факт их отторжения не признан и никогда не будет признан миром. Наоборот, последние события в переговорном процессе говорят о том, что чаша весов, до сих пор склонявшаяся в сторону миллионов диаспоры и влияния лобби, начала, наконец, склоняться в сторону здравого смысла и международного законодательства. Кроме того, международные условия и развития в регионе таковы, что Ереван не сможет прибегнуть к содействию прежних союзников по оккупации.

Все меняется, однако.

Одним словом, условия в начавшемся новом раунде урегулирования диктует не Армения.

Между тем, глава МИД этой страны выступил с очередным заявлением, заверив журналистов, что "Армения никак не отклонялась от своей позиции по вопросу карабахского урегулирования". Он подчеркнул, что обсуждения ведутся исключительно вокруг вопросов статуса и безопасности сепаратистского образования. Что, конечно, несерьезно, потому что тогда возникает неминуемый вопрос: почему Баку, который не собирался вести переговоры в этом ключе с прежним режимом, вдруг согласился обсуждать какие-то "меры безопасности" и тем более статус самопровозглашенного образования с нынешними властями Армении?

Думается, ответ на этот вопрос не требует долгих размышлений.

Но самое главное, что и глава МИД Армении прекрасно понимает, что альтернативы миру не существует. Альтернатива миру с Азербайджаном - это катастрофа, заявил он накануне журналистам на мероприятии по случаю дня армии.

А если есть понимание, значит, Ереван в своем новом, "революционном" статусе будет очень стараться, чтобы этот мир был достигнут.

Зульфугар Ибрагимов