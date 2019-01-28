Президент Ильхам Алиев: Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - сильное государство, что у страны есть сильная армия, и азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией

28 января 2019 15:12

Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - сильное государство, что у страны есть сильная армия, и азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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