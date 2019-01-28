Президент Ильхам Алиев: Резолюции СБ ООН в некоторых случаях остаются на бумаге более 20 лет, что разрушает миропорядок

28 января 2019 17:06

В ряде случаев резолюции Совета безопасности ООН выполняются за несколько дней, а в некоторых случаях остаются на бумаге более 20 лет, что приводит к разрушению миропорядка.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в Давосе в интервью телеканалу "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Интервью в понедельник транслировалось по телеканалу "Россия 24".

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az