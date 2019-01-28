Президент Ильхам Алиев: Резолюции СБ ООН в некоторых случаях остаются на бумаге более 20 лет, что разрушает миропорядок

В ряде случаев резолюции Совета безопасности ООН выполняются за несколько дней, а в некоторых случаях остаются на бумаге более 20 лет, что приводит к разрушению миропорядка.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в Давосе в интервью телеканалу "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Интервью в понедельник транслировалось по телеканалу "Россия 24".

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