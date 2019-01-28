Сын скончавшегося после 44-дневной голодовки Егиазаряна - Пашиняну: "это кресло сегодня у вас, а завтра…"

Сын скончавшегося зампредседателя общественной организации "Армянские орлы - единая Армения" Мгера Егиазаряна - Вазген Егиазарян - выступил с открытым письмом, упрекнув некоторых депутатов парламента республики в безразличном отношении к судьбе его отца, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

26 января стало известно, что зампредседателя общественной организации "Армянские орлы - единая Армения", ответственный новостного сайта Haynews.am Мгер Егиазарян скончался в УИУ "Нубарашен". Следственный комитет в этой связи выступил с разъяснениями, отметив, что причиной смерти Егиазаряна, который находился под следствием, стал инфаркт миокарда.

Вазген Егиазарян отметил, что в последний раз видел отца 5 декабря в суде, когда было принято решение об избрании ареста в качестве меры пресечения в его отношении, а также об отправке обвиняемого в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен". Они поговорили всего несколько минут, и сын уговаривал отца прекратить голодовку (к тому времени она длилась всего пару дней).

Не называя конкретных имен, он напомнил депутатам Национального Собрания Армении (и не только), как он и друзья его отца обращались к ним за личным поручительством, чтобы суд убедился в том, что М. Егиазарян не будет скрываться от органа следствия, будет являться на допрос по первому же вызову и не станет препятствовать ходу предварительного следствия.

"Быть может, понимая, что в темных уголках дела с его участием скрыт политический подтекст, вы подумали, что лучше держаться от этого подальше, а сегодня вы выступаете с публичными призывами и требуете, чтобы все безразличные и проявившие бездействие люди были привлечены к ответственности. Не смейте самоутверждаться или повышать свой рейтинг, используя смерть моего отца, степень вашей "сердобольности" мы давно уже знаем!" - написал Вазген Егиазарян на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, он выразил искреннюю благодарность депутатам Наире Зограбян и Сергею Багратяну за проявленное участие. Кроме того, он выразил всем близким, родным и друзьям признательность за поддержку в этот тяжелый для его семьи час.

В своем письме сын Егиазаряна обратился также и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

"Никол Пашинян, какова степень вашего вмешательства в данное уголовное дело, мы, наверное, так и не узнаем. Но если вы действовали, исходя из принципа "что бы ни было, все равно нужно "духов" посадить этого человека", желаю, чтобы ваша жена и сын на своей собственной шкуре испытали все те переживания и мучения, через которые прошли мы с братом и наша мать. Помните, что исполнители подчиняются не лично вам, а вашей должности, креслу, а это кресло сегодня у вас, а завтра...", - отметил он.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2018 года в следственном департаменте СНБ Армении, Егиазаряну, было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 178 (2 эпизода), пункту 1 части 3 статьи 178, пункту 1 части 3 статьи 38-34-312 (2 эпизода) и части 2 статьи 38-34-312 Уголовного кодекса Армении. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест.

4 декабря 2018 года Егиазарян объявил голодовку. 21 декабря прошлого года уголовное дело через прокуратуру было направлено в Следственный комитет для продолжения предварительного следствия.

Егиазарян прекратил голодовку 17 января 2019 года и, будучи в уголовно-исполнительном учреждении, находился под контролем врачей медчасти.

Через 10 дней, рано утром, самочувствие Егиазаряна резко ухудшилось. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.