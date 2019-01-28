Смерть политзека в Армении заставляет сомневаться в моральных ценностях европейских структур

История со скончавшимся после длительной голодовки армянским политическим деятелем, собственником сайта haynews.am Мгером Егиазаряном продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации этой страны. Напомним, что Егиазарян голодал с 5 декабря по 17 января и прекратил голодовку только после того, как ухудшилось его состояние здоровья. Самое примечательное в этой истории как для армянских СМИ, так и для всех прочих, - это то, что к ситуации с Егиазаряном не проявила интереса ни одна европейская структура. Из тех, что обычно поднимают шум из-за любой мелочи, замеченной ими у нас, в Азербайджане. Достаточно напомнить об истеричной кампании вокруг мнимой голодовки блогера Мехмана Гусейнова, которая только в последние дни наконец пошла на спад.

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова.

Наш собеседник сразу подчеркнул, что не считает скончавшегося в результате длительной голодовки Егиазаряна политзаключенным, пострадавшим за свои взгляды и так далее. Но абсолютное безразличнее европейских структур говорит о том, что их отношение к странам региона и подобного рода ситуациям в той или иной стране - очень и очень избирательное. И это дает основание ставить под сомнение моральные ценности этих структур и их подходы.

"У нас тот же самый Мехман Гусейнов был осужден не за журналистскую деятельность. Его брата Эмина тоже собирались задерживать именно за мошенничество. Он получал европейские гранты, не регистрировал их и обманывал налоговые службы. Он мошенничал также с журналистами, которые участвовали в его проектах, давая на подпись одну сумму, а выдавая на руки совсем другую. Но из этих людей в евроструктурах сделали преследуемых журналистов.

Егиазарян всего лишь просил, чтобы его вопрос был повторно рассмотрен. Ему было отказано, потому он и начал голодовку. И невнимание к этому вопросу, так сказать, радетелей прав человека из Европы, более чем удивляет", - отметил азербайджанский депутат.

Говоря о причинах подобной двойственности в отношении евроструктур к Азербайджану и Армении, Мусабеков отметил, что причина, скорее всего, в очарованности Запада "бархатной революцией" Пашиняна.

"За шумом, сопряженным с восторгом от апрельского переворота, вопли и призывы несчастного просто не были услышаны. История Егиазаряна просто не вписывалась в русло этих восторгов и не согласовывалось с очаровательным образом новых властей Армении, нарисованным на Западе", - заключил Расим Мусабеков.

Отметим, что правоохранительные структуры Армении опровергли сегодня информацию о смерти Егиазаряна в результате длительной голодовки, утверждая, что он скончался от инфаркта миокарда.

Зульфугар Ибрагимов