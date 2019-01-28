МИД Азербайджана: Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона

Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала на встрече с итальянскими журналистами в Баку, в которой принял участие и журналист информационного агентства "Agenzia Nova", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, принятие декларации по урегулированию нагорно-карабахского конфликта во время председательства Италии в ОБСЕ открыло путь к нынешним интенсивным переговорам по решению продолжающегося долгие годы конфликта.

В статье информационного агентства "Agenzia Nova" говорится, что Абдуллаева сказала это, сославшись на совместную декларацию, принятую в Милане, когда проходило заседание Совета министров в рамках завершения председательства Италии в ОБСЕ в декабре прошлого года.

"Азербайджан имеет сложную геостратегическую позицию, что, безусловно, влияет на нашу внешнюю политику", - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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