Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ о единовременной выплате семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в указ "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций" от 19 апреля 2018 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, единовременная выплата также выплачивается не получившим страховую выплату в сумме 11 тысяч манатов (с учетом обязательных выплат, предусмотренных законом) наследникам военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в отношении которых нет вступивших в законную силу судебных актов о страховой выплате в связи с объявлением их умершими из-за гибели и пропавшими без вести во время военной службы.

Министерству внутренних дел Азербайджана поручено до 15 февраля 2019 года определить список сотрудников органов внутренних дел, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года и представить министерству финансов и министерству труда и социальной защиты населения.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Министерству труда и социальной защиты населения, министерству внутренних дел и министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из указа.