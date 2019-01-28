Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение социально-бытовых условий инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об улучшении социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях покупки квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов из суммы, указанной в подпункте 1.18.3 "Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, министерству труда и социальной защиты населения будет выделено 35 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.