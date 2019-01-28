Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Исмаила Шыхлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Исмаила Шыхлы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В марте 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, талантливого прозаика, известного литературоведа, педагога и общественного деятеля, народного писателя Исмаила Гахраман оглу Шыхлы.

Согласно распоряжению, министерству культуры и министерству образования с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 100-летнему юбилею народного писателя Исмаила Шыхлы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.