Президент Ильхам Алиев: В течение следующих нескольких лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами
28 января 2019 23:00 440
В течение следующих нескольких лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами.
Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..
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